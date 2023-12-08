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妹子突剪一刀切短髮！男生看了全愣住　網曝真相：不是因為長髮控

▲▼剪髮,沙龍,美髮。（示意圖／取自免費圖庫ＸＸＸ）

▲原PO近來剪了短髮。（示意圖／取自免費圖庫）

記者朱祖儀／綜合報導

許多女孩會透過髮型來變換風格。一名女網友透露，原本都是留著一頭長髮的她，最近去剪了一刀切的短髮，當下覺得變得很年輕，不過身邊男生看了都愣住，還說「女友剪這麼短一定分手」，就連心儀對象也不買單，讓她好奇，男生是不是都喜歡長髮的女生？文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，她原本都是留著一頭長髮，長度在胸部以下，近來改變風格，剪了一刀切的短髮，因為長度改變許多，朋友看到都忍不住說「哇妳也剪太短了吧！」當她詢問評價，多數女生都說她長髮比較可愛。

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不過讓她在意的是，男生朋友看到她剪短髮都欲言又止，還說「要是我女友剪這麼短，我一定馬上跟她分手」、「長頭髮比較好啦」。後來她跟有好感的男生朋友見面，對方也很驚訝問，「怎麼剪這麼短，長頭髮不好嗎？」讓她好奇女生留長髮，在男生心中是不是更加分？長髮的魔力在哪裡？

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲原PO好奇，男生是不是都是長髮控？（示意圖／記者黃克翔攝）

文章曝光後，不少人表示「風吹時可以幫忙撥，但長短髮對我沒差」、「我就長髮派，短也不能太短，肩膀上方一點已經很極限了，不太是顏值問題，很多女生再正只要剪了短髮，整個就無感了」、「真的獨愛長髮+20分」，但也有短髮派網友指出，「短髮派！女友每次剪短頭髮都好愛」、「我喜歡長度在下巴到肩膀之間的短髮」、「不一定吧，我遇到的男生不完全都喜歡長髮，有的偏愛短髮」。

還有不少網友解答，「聽起來單純只是妳的臉不適合短髮」、「不是男生只喜歡長髮，只是大家比較委婉的說妳比較適合長髮而已」、「認真覺得是看妳適不適合短髮而已，我男友也是長髮控，但我剪短後他覺得好看，身邊朋友家人都說短髮好看，比較適合我」、「我覺得看臉適不適合欸，不然身邊就算長髮控的男生也覺得我短髮好看，我自己也喜歡短髮」、「或許妳的臉適合留長髮，所以不用去討論男生喜歡哪種，他們喜歡好看的」。

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