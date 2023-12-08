【廣編】最時尚New York City降落中山區！Hot Girl Discount舉辦首次快閃限定店 

▲即日起至12/10，Hot Girl Discount進駐位於中山區的Partipost空間場域設置《New York: Hot Girl Discount Pop-Up Store》限定店。

圖、文／Hot Girl Discount提供

「容貌焦慮」在這個社群產業發達、人人是網紅的年代，早已成為現代人的通病，Hot Girl Discount秉持品牌初衷「辣妹不再侷限於姣好的身材與外貌，而是自信、態度、品味的堅持。」2023年年末終於在千呼萬喚中首次舉辦品牌的實體快閃活動。

即日起至12/10，Hot Girl Discount進駐位於中山區的Partipost空間場域，《New York: Hot Girl Discount Pop-Up Store》限定店以無拘束、做自己的城市「New York 紐約」為主題，不僅將紐約景點時代廣場、大型超市、地鐵等元素融入其中，設置多個能提供拍照的最新IG打卡點外，本次快閃店也提早曝光Hot Girl Discount以及中性支線PAL全系列多款12月新品。

Hot Girl Discount以及Unisex支線PAL配合快閃店紐約城市氛圍，亦推出含有「反光條、皮衣、合身」等俐落細節的特殊設計，為這個充滿佳節氣氛的年末注入活力！此外，Hot Girl Discount欲提倡持續提供獨一無二的穿衣體驗給予喜歡品牌的粉絲，因此12月新品每款單品和尺寸均售完不補，希望讓消費者在穿出自己風格的同時，降低撞衫的機率，亦提高對自己品味的自信和堅持。

《New Yorker: Hot Girl Discount Pop-Up Store》

時間：12.08（FRI）－12.10（SUN）14：00－21：00

地點：Partipost Taipei 台北市中山區中山北路二段20巷16號

交通：近捷運中山站四號出口，步行約五分鐘

