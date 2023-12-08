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搶喝大杯特濃拿鐵！　超商「9大品項買1送1」限時3天賣

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲超商9大品項買1送1限時3天搶。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸快收下！全家即日起連3天於全門市祭出「9大品項買1送1」超殺優惠，包括大杯特濃拿鐵、UCC赤濃醇黑咖啡、蘇打大雪糕、農心辣白菜泡菜拉麵袋麵等通通有，且不限購買數量，把握機會衝囤。

▲▼全家12/8-12/10限定康康五優惠。（圖／業者提供）

▲全家本周康康五優惠出爐。

全家即日起至12月10日限時3天於全台門市祭出「9大品項買1送1」超殺優惠，優惠品項有「Let’s Café大杯特濃拿鐵（不限冰熱）」、「UCC赤濃醇黑咖啡」、「UCC藍山綜合黑咖啡」、「百吉蘇打大雪糕」、「好時金磚杏仁黑巧克力」、「日本甘樂葡萄鮮果實軟糖」、「農心辣白菜泡菜拉麵袋麵」、「鮮一杯南非國寶茶」及「鮮一杯綠茶」，且不限購買數量、支付方式，但不提供寄杯；另有指定品項同步開放於APP隨買跨店取購買。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11至12月13日前祭出系列咖啡飲品組合優惠。

另，7-11至12月13日前也於OPEN POINT行動隨時取推出指定CITY飲品優惠組合價1212元，優惠品項有「CITY CAFE大杯美式45杯（限量10萬組）」、「CITY CAFE厚乳拿鐵27杯（限量10萬組）」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選30杯（限量3萬組）」、「CITY TEA經典純奶茶／純奶青任選35杯（限量3萬組）」、「CITY PRIMA中杯精品拿鐵／中杯精品美式任選20杯（限量3萬組）」。

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