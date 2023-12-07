2024汽配展整合跨產業優勢　貿協歡迎預登參觀

▲2024 TAIPEI AMPA將以「減碳永續、創新思維、安全出行、生態鏈結」4大展覽主軸，攜手業者重塑汽機車產業生態系，鏈結全球未來移動；圖為今年展出現場。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會主辦的「台北國際汽機車零配件展(TAIPEI AMPA)」、「台北國際車用電子展(AUTOTRONICS TAIPEI)」與「台灣國際智慧移動展(2035 E-Mobility Taiwan)」訂於2024年4月17至20日在台北南港展覽1館展出。該展是全球指標的汽機車零配件重點展會之一，外貿協會宣布TAIPEI AMPA即日起已開放國內外業者至官網(www.taipeiampa.com.tw)預先登記參觀。

展出將完整呈現出全方位的車輛產業生態系，每年皆吸引數萬名國內外專業人士進場參觀採購，更是亞洲地區鏈結國際汽機車及電動車供應鏈的最佳平台；2024年將有近千家企業，逾2,600個攤位盛大展出規模，呈現參展商數與攤位數雙成長的強勁佳績。

隨著淨零碳排的永續浪潮，傳統車輛產業也加速進入典範轉移的創新趨勢。面對供應鏈重組、車輛電動化及智慧化的發展，TAIPEI AMPA配合國際趨勢，以「RE:DUCE減碳永續、RE:THINK創新思維、RE:SECURE安全出行、RE:CONNECT生態鏈結」四大展覽主軸，呈現車輛零配件、車用電子、ICT、半導體以及面板等跨產業整合優勢，攜手台灣企業爭取在未來移動時代的供應鏈關鍵角色。

2024 TAIPEI AMPA緊扣國際脈動與車輛產業重要趨勢，兩個新展區-「車輛安全產品及系統區」以道路交通安全為主題，徵集主被動安全系統與車載資安業者展出，更規劃國際車輛標準及安規諮詢，展現未來移動世代的360度行車安全關鍵解方；「新能源專區」則集結包含氫能源車在內的相關零組件及技術應用，為車輛產業帶來豐富多元應用及前瞻想像。透過新展區的設置，協助企業掌握未來策略布局，積極擁抱趨勢及轉型商機。

TAIPEI AMPA是全球重要的汽機車零配件採購洽商平台，亦有車輛產業風向球之稱，透過展覽期間舉辦多元豐富的精彩活動，如：行動採購洽談、亮點廠商發表、摩托競秀、達人導覽等，提升觀展體驗與掌握產業脈動。2024年將擴大辦理ESG Achievement系列活動，鼓勵並協助企業佈建永續策略和碳管理能力，增進與國際綠色供應鏈接軌的實力；此外，車輛產業的年度重頭戲 - TAIPEI AMPA國際趨勢論壇，年年力邀指標企業及國內外產官學研專家，分享最夯產業議題與前瞻技術，開拓全球視野搶佔市場先機。

大廠雲集展覽再創高峰，預先開放參觀登記

2023 TAIPEI AMPA展現疫後強勁復甦新商機，四天的展期吸引超過103國近4,000名國際買主，累積逾5萬人次專業人士及國際媒體進場參觀，促成新移動世代的潛在合作商機，引發國際業界的關注。

明(2024)年的展覽更已迎來如：巨鎧、東陽、帝寶、龍鋒、南晃、琦玉、沛斯可、為升、國全、秀山、凱銳、輝創、怡利、神達…等指標企業參展；並有起而行綠能、麥迪創科技、三圓新技、達方電子、坦德科技等…等眾多新進亮點企業，將以豐富的新產品、新技術及新觀念引爆市場議題，鏈結全球車輛產業生態系！

馬上搶先預登2024 TAIPEI AMPA，體驗快速進場的參觀服務。預登及最新展覽消息請持續關注官網(www.taipeiampa.com.tw)TAIPEI AMPA即日起已開放國內外業者至官網（www.taipeiampa.com.tw）預先登記參觀。，或致電外貿協會TAIPEI AMPA團隊 (02)2725-5200分機2694戚小姐。