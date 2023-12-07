　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2024汽配展整合跨產業優勢　貿協歡迎預登參觀

▲2024 TAIPEI AMPA將以「減碳永續、創新思維、安全出行、生態鏈結」4大展覽主軸，攜手業者重塑汽機車產業生態系，鏈結全球未來移動；圖為今年展出現場。（圖／貿協提供）

▲2024 TAIPEI AMPA將以「減碳永續、創新思維、安全出行、生態鏈結」4大展覽主軸，攜手業者重塑汽機車產業生態系，鏈結全球未來移動；圖為今年展出現場。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會主辦的「台北國際汽機車零配件展(TAIPEI AMPA)」、「台北國際車用電子展(AUTOTRONICS TAIPEI)」與「台灣國際智慧移動展(2035 E-Mobility Taiwan)」訂於2024年4月17至20日在台北南港展覽1館展出。該展是全球指標的汽機車零配件重點展會之一，外貿協會宣布TAIPEI AMPA即日起已開放國內外業者至官網(www.taipeiampa.com.tw)預先登記參觀。

展出將完整呈現出全方位的車輛產業生態系，每年皆吸引數萬名國內外專業人士進場參觀採購，更是亞洲地區鏈結國際汽機車及電動車供應鏈的最佳平台；2024年將有近千家企業，逾2,600個攤位盛大展出規模，呈現參展商數與攤位數雙成長的強勁佳績。

隨著淨零碳排的永續浪潮，傳統車輛產業也加速進入典範轉移的創新趨勢。面對供應鏈重組、車輛電動化及智慧化的發展，TAIPEI AMPA配合國際趨勢，以「RE:DUCE減碳永續、RE:THINK創新思維、RE:SECURE安全出行、RE:CONNECT生態鏈結」四大展覽主軸，呈現車輛零配件、車用電子、ICT、半導體以及面板等跨產業整合優勢，攜手台灣企業爭取在未來移動時代的供應鏈關鍵角色。

2024 TAIPEI AMPA緊扣國際脈動與車輛產業重要趨勢，兩個新展區-「車輛安全產品及系統區」以道路交通安全為主題，徵集主被動安全系統與車載資安業者展出，更規劃國際車輛標準及安規諮詢，展現未來移動世代的360度行車安全關鍵解方；「新能源專區」則集結包含氫能源車在內的相關零組件及技術應用，為車輛產業帶來豐富多元應用及前瞻想像。透過新展區的設置，協助企業掌握未來策略布局，積極擁抱趨勢及轉型商機。

TAIPEI AMPA是全球重要的汽機車零配件採購洽商平台，亦有車輛產業風向球之稱，透過展覽期間舉辦多元豐富的精彩活動，如：行動採購洽談、亮點廠商發表、摩托競秀、達人導覽等，提升觀展體驗與掌握產業脈動。2024年將擴大辦理ESG Achievement系列活動，鼓勵並協助企業佈建永續策略和碳管理能力，增進與國際綠色供應鏈接軌的實力；此外，車輛產業的年度重頭戲 - TAIPEI AMPA國際趨勢論壇，年年力邀指標企業及國內外產官學研專家，分享最夯產業議題與前瞻技術，開拓全球視野搶佔市場先機。

大廠雲集展覽再創高峰，預先開放參觀登記
2023 TAIPEI AMPA展現疫後強勁復甦新商機，四天的展期吸引超過103國近4,000名國際買主，累積逾5萬人次專業人士及國際媒體進場參觀，促成新移動世代的潛在合作商機，引發國際業界的關注。

明(2024)年的展覽更已迎來如：巨鎧、東陽、帝寶、龍鋒、南晃、琦玉、沛斯可、為升、國全、秀山、凱銳、輝創、怡利、神達…等指標企業參展；並有起而行綠能、麥迪創科技、三圓新技、達方電子、坦德科技等…等眾多新進亮點企業，將以豐富的新產品、新技術及新觀念引爆市場議題，鏈結全球車輛產業生態系！

馬上搶先預登2024 TAIPEI AMPA，體驗快速進場的參觀服務。預登及最新展覽消息請持續關注官網(www.taipeiampa.com.tw)TAIPEI AMPA即日起已開放國內外業者至官網（www.taipeiampa.com.tw）預先登記參觀。，或致電外貿協會TAIPEI AMPA團隊 (02)2725-5200分機2694戚小姐。

ET快訊
百靈果凱莉「狂打斷宋楚瑜」！被轟沒禮貌回應了
台八女神回歸！凍卵暴肥5公斤　一口氣剪60公分長髮
28歲女上班遇死劫　瞬間畫面曝光
「臉上塗黑黑」被日本注意　拿莫・伊漾解釋巨蛋塗遮陽膏原因
尿出「小蟲子」查出癌末　醫：出現6症狀小心
殯儀館用假骨灰騙家屬！任由190具遺體堆疊腐化

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨酸台美關係大內宣　賴辦斥：為選舉利益不惜揭露涉密文件

侯友宜批打詐不力　行政院：已查扣不法所得40.5億、返還被害人超過4億

2024汽配展整合跨產業優勢　貿協歡迎預登參觀

釋迦靠「台東模式」恢復銷陸　陸委會警告：「兩岸買辦」恐復活！

戰隊成形！侯康配高雄競總合體看板上架　市黨部：選情穩定成長

石破天驚的居住政策要來了！　侯友宜明10：10召開記者會

競總加開販售「挺美德」貓狗胸章　李柏毅：延續「賴蕭配」氣勢

對岸「觀選團」不來了！陸委會證實：史上首次「選前一團都沒有」

趙少康搶攻年輕票　TPOC揭網路聲量：拓展票源不如預期

藍營黑函控蕭美琴「斷花蓮人回家路」　綠委還原：是很擔心選情？

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

設計師親測「染髮後泡海水」　深藍髮大褪色...漂過更明顯

萌妹拿「徵男友」手板　爸緊張喊：給我丟掉喔

阿法哥疑闖紅燈不禮讓行人　衝下車亂譙嗆夫妻：青瞑喔

國民黨酸台美關係大內宣　賴辦斥：為選舉利益不惜揭露涉密文件

侯友宜批打詐不力　行政院：已查扣不法所得40.5億、返還被害人超過4億

2024汽配展整合跨產業優勢　貿協歡迎預登參觀

釋迦靠「台東模式」恢復銷陸　陸委會警告：「兩岸買辦」恐復活！

戰隊成形！侯康配高雄競總合體看板上架　市黨部：選情穩定成長

石破天驚的居住政策要來了！　侯友宜明10：10召開記者會

競總加開販售「挺美德」貓狗胸章　李柏毅：延續「賴蕭配」氣勢

對岸「觀選團」不來了！陸委會證實：史上首次「選前一團都沒有」

趙少康搶攻年輕票　TPOC揭網路聲量：拓展票源不如預期

藍營黑函控蕭美琴「斷花蓮人回家路」　綠委還原：是很擔心選情？

「女友不愛用嘴」他慌了！許藍方3點開示：有沒有洗乾淨

神秘富豪「177億」拿下上海頂級豪宅！一買就是3棟樓

萬海慈善「讓愛閃耀」公益畫展開幕　名人、藝術家以畫傳愛

中華隊情蒐日本隊打者腳程快　鎖定3左投可能先發

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采　逛新店最愛義式吧檯

百靈果凱莉「狂打斷宋楚瑜」被轟沒禮貌！還原採訪過程：已充分溝通

美內華達大學槍擊案「3死1重傷」！凶嫌是67歲職業教授

美房貸利率連5周回落！　受限1主因買氣仍難重振

陳勢安新北耶誕唱搶先唱　談到楊丞琳曝兩人真實關係

不只肝肺！抽菸還傷腎「泌尿道長瘤」　醫：初期症狀不明顯

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

政治熱門新聞

郭正亮：柯文哲民調降　斷言1條件轉投

美麗島民調／賴蕭配支持度首破4成　柯盈配止跌仍以14.8%墊底

249旅軍官營內停車場輕生不治　六軍團：加強官兵心理諮商輔導

柯文哲稱內心是深綠　吳欣岱轟：噁心！民調下跌又開始蹭

快訊／賴清德老家地價稅收到了！　新北市府：差房屋稅尚未繳納

吳欣盈「財產申報」沒列外籍貴族尪　名嘴揭原因

快訊／王金平答應了！　點頭擔任侯友宜全國後援總會長

柯民調雪崩下跌　林濁水預言2024結局

宋楚瑜專訪網友致敬　意外釣出「宋神掌」

賴清德競總：萬里老家該繳的稅都有繳

李多慧被台車價嚇到　高嘉瑜「提案汽車關稅0%」

曝餐會牆壁邊推滿「賴堅綠啤」　游淑慧：徐巧芯下次別送麵了

柯文哲稱深綠、走蔡英文路線　綠：那投民進黨就好了

賴清德「百元便當」遭檢舉　竹縣黨部證實

更多熱門

相關新聞

貿協帶領25家我商前進土匈波　洽談會商機千萬美元

貿協帶領25家我商前進土匈波　洽談會商機千萬美元

全球供應鏈趨於短鏈化，中東歐國家已是歐洲重要的生產基地，並為我商進入歐洲市場的重要樞紐，國際貿易署特委託外貿協會籌組「2023年高階五金、扣件、手工具赴歐拓銷團」及「2023年智慧製造、模具、精密零組件赴歐洲拓銷團」，帶領25家企業前進土耳其、匈牙利、波蘭三國家拓銷，與157家買主進行洽談逾537場次，預估商機千萬美元。

貿協領軍搶攻台貝經濟合作協定商機　享降稅待遇

貿協領軍搶攻台貝經濟合作協定商機　享降稅待遇

貿協東京台貿中心主任鄧之誠　自然脫穎而出

貿協東京台貿中心主任鄧之誠　自然脫穎而出

貿協攜手台日AI暨元宇宙專家　打造人工智慧新未來

貿協攜手台日AI暨元宇宙專家　打造人工智慧新未來

貿協16度參加「台灣-聖露西亞夥伴關係商展」　商機177萬美元

貿協16度參加「台灣-聖露西亞夥伴關係商展」　商機177萬美元

關鍵字：

2024汽配展跨產業優勢貿協預登參觀

讀者迴響

熱門新聞

快找發票！繳停車費「中1000萬」　明細曝光

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕金鐘編劇呂蒔媛現身！

劉德華老婆名字「不是朱麗倩」！

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

「淫亂婚禮」她傻眼　新娘口接新郎的象鼻

國道上「160kg巨輪砸中轎車」1死3傷！肇事男下場曝

弘仁會大哥身價20億　1人20美元囚400豬仔

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

0煞車衝待轉區影片曝！7騎士變保齡球瓶噴飛

男友性慾太強！妹子睡到一半驚覺「被壓著搖」

即／台灣大道休旅車「保齡球式追撞」5人受傷

台人慶生必有1物　網讚：真的經典

限時2天！超商咖啡買1送1爽喝

更多

最夯影音

更多
是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議
經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面