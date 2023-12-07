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泰勒絲是「光之源」！獨獲選時代雜誌年度風雲人物　演藝圈第一人

▲泰勒絲獲選時代雜誌年度風雲人物。（圖／路透）

▲泰勒絲獲選時代雜誌年度風雲人物。（圖／路透，下同）

文／中央社

美國「時代雜誌」2023年度風雲人物揭曉，由美國人氣女歌手泰勒絲（Taylor Swift）獲得殊榮，她也是時代雜誌評選年度風雲人物96年來，第一位單獨獲選的藝人。

美國國家廣播公司（NBC）節目「今日秀」（Today）今天同步公布「時代雜誌」（Time）年度風雲人物，由這位流行樂超級巨星雀屏中選。

今日秀網站介紹，泰勒絲（Taylor Swift）今年的「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）門票搶購一空，並推出史上最賣座演場會電影，她與美式足球聯盟NFL堪薩斯酋長隊球星凱爾西（Travis Kelce）的浪漫戀情也頻頻登上頭版。33歲的泰勒絲如今又榮獲時代雜誌年度風雲人物，成為她2023年又一項里程碑。

▲▼泰勒絲擁有龐大粉絲。（圖／路透）

▲▼泰勒絲擁有龐大粉絲。（圖／路透）

愛爾蘭搖滾天團U2主唱波諾（Bono）雖於2005年獲選風雲人物，但當時他是跟名為「好撒馬利亞人」（The Good Samaritans，樂善好施的人）的一群慈善家共同獲得殊榮。

時代雜誌總編輯賈可布斯（Sam Jacobs）在介紹泰勒絲的長文中，深入闡述她獲選的理由。

賈可布斯寫道：「泰勒絲找到超越邊界的方式，成為光之源。當今地球上沒有其他人能像她讓這麼多人如此感動。我們常把達成這種成績歸因於行星排列和命運，但過於歸功星象忽略了她的本領與實力。泰勒絲是罕見之人，不僅創作歌曲，也是她自身故事的英雄。」

2023年對泰勒絲而言別具意義，她不僅進入億萬富翁之林，還成為Spotify全球最多串流收聽次數的歌手。在時代雜誌一次專訪中，泰勒絲也談到她與凱爾西的戀情，表示自己9月24日被全世界看到現身NFL球場觀賽前，她跟凱爾西早就悄悄開始交往了。

今年泰勒絲也發行了「1989」、「愛的告白」（Speak Now）等專輯的全新灌錄版，幫助她在Spotify串流收聽次數排行榜上，擠下波多黎各饒舌歌手壞痞兔（Bad Bunny）。

▲泰勒絲到阿根廷辦演唱會，粉絲的T恤上將她的臉取代耶穌。（圖／路透）

▲泰勒絲補償猝逝粉絲家屬演唱會VIP座位。（圖／達志影像）

而且她的巔峰時刻還看不到停止跡象，時代巡迴演唱會將一直持續到2024年12月8日才會在加拿大溫哥華（Vancouver）告一段落。

根據泰勒絲與時代雜誌的對談，泰勒絲很滿意自己今年展現的影響力，她獲得「最自豪、最開心、最富有創造力，以及最自在」的感覺。

泰勒絲是在9組決選者中脫穎而出，其他8組為：英國國王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）、中國國家主席習近平、參與罷工的好萊塢演員與編劇、人工智慧（AI）新創公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、起訴美國前總統川普的檢察官們，以及啟發今夏同名熱門電影的芭比（Barbie）娃娃。

「時代雜誌」2022年度風雲人物為烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）以及「烏克蘭精神」，2021年獲選者為特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。

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