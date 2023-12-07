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台灣人慶生「必出現1物」讓陸女驚呆了　過來人點頭：真的是經典款

▲▼生日蛋糕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陸女看台灣電視劇發現，台灣人慶生必出現1物，讓她傻眼說「是不是找不到第2種」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

多數人慶祝生日，可能都會買蛋糕、許願、吹蠟燭等經典環節，大陸有一名女網友日前觀看台灣電視劇時，發現主角在過生日的時候，生日蛋糕上一定插著「紅白綠相間的蠟燭」，讓她直呼「是不是台灣找不出第2種蠟燭啊」，貼文一出立刻引發網友熱議，甚至有不少台灣網友表示「這是所有台灣人的回憶！」

原PO在小紅書表示，她近期突然迷上了台灣電視劇，於是把近幾年評價高的台劇全翻出來看，發現台劇中的角色在慶祝生日時，蛋糕上一定會插著紅白綠相間的蠟燭，例如《想見你》主角許光漢劇中慶生時，生日蛋糕上就使用該款蠟燭，讓她直呼「原本很感動的畫面，看到這蠟燭就崩不住了，瞬間穿越到艾迪過生日的場景，是不是台灣找不到第2種蠟燭啊！」

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▲▼今天是澎恰恰的67歲生日（圖／翻攝自Facebook／澎恰恰）

▲台灣人慶祝生日時，蛋糕上經常會出現「紅白綠相間的蠟燭」。（示意圖／翻攝自澎恰恰臉書）

貼文一出立刻引發大陸網友熱議，有人說，「真的，看了幾部台劇，過生日全部都是這種蠟燭」、「我有天看到一位小姐姐想買這種蠟燭，我還想說這麼普通，肯定很好找啊，結果我去好幾個平台都搜不到」、「看久了就不醜啦，還蠻有紀念價值的」、「這麼說的話，我去台灣賣生日蛋糕的蠟燭，會有生意嗎」

也有許多台灣網友表示，「從小到大真的只有這種生日蠟燭」、「這是所有台灣人的回憶」、「台灣當然有別的蠟燭啊，只是通常要另外找地方買」、「這才是最經典的，我最喜歡這種，最近買蛋糕都不給了，我很傷心」、「這可是我們的經典蠟燭，一般買蛋糕都會免費送」。

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