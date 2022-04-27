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桃園兒童文學館4／29-7／31謝鴻文特展　認識跨領域的兒童文學

▲桃園兒童文學館舉辦謝鴻文特展。（圖／市圖提供）

▲謝鴻文引領讀者認識跨領域的兒童文學。（圖／市圖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

當兒童文學碰上戲劇，會擦出什麼精彩火花呢？桃園市立圖書館自4月29日起至7月31日，於桃園市兒童文學館(蘆竹分館4樓)推出「跨越兒童文學和戲劇的視野」特展。這次展覽由桃園兒童文學作家兼戲劇家的謝鴻文獨家展出歷年精彩作品，引領讀者認識跨領域的兒童文學！

展覽期間也安排4場次講座，內容集結謝鴻文老師各種專業領域元素，從童話、兒童文學到劇場，開啟多元的閱讀視野與想像，對於喜愛兒童文學與戲劇的民眾千萬不要錯過！

▲桃園兒童文學館舉辦謝鴻文特展。（圖／市圖提供）

兒童文學家謝鴻文表示，這世界已經被新冠肺炎困鎖了兩年多，此刻疫情似乎再次蔓延擴大之際，我們依然要保持安心自處，平靜以對，才有可能與病毒共存，面對當下與未來，「閱讀永遠是讓自己平靜的良方之一」。

「跨越兒童文學和戲劇的視野-謝鴻文特展」於4月29日(五) 14:30展覽開幕，現場還有戲劇演出！展期並有閱讀推廣活動：
4/30 一二三，到兒童文學館。聽童話好好玩。講者：謝鴻文 老師
5/21 從兒童文學到兒童戲劇的探索。講者：謝鴻文 老師
6/12 現代偶戲藝術的推廣。講者：偶偶偶劇團 孫成傑團長
6/25 一起在劇場親子共學吧！講者：無獨有偶工作室劇團講師
地點：桃園市兒童文學館（桃園市立圖書館蘆竹分館4樓，桃園市蘆竹區五福一路255號）

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