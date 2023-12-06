中國民眾錢進長期存款　銀行利率卻愈來愈低

▲人民幣。（圖／CFP）



文／中央社台北6日電

中國媒體報導，當前中國銀行界長期利率低於短期利率，顯示銀行越來越不歡迎長期存款，背後是民眾缺乏投資管道、長期存款需求持續增加但銀行負債成本壓力上升的矛盾。

陸媒21世紀經濟報導5日指出，正常情況下，存款期限越長，利率越高；但當前中國銀行界出現5年期比3年期存款利率還低，3年期存款利率比2年期還低的不尋常趨勢。

例如中國建設銀行人民幣存款整存整取3年期最高年利率是2.6%，5年存款最高年利率卻只有2.25%；另中國交通銀行網路銀行整存整取人民幣存款2年期利率最高2.35%，3年期利率最高卻只有2.2%。

江蘇銀行、寧波銀行等也有類似現象。

甚至很多長期的存款產品已經無聲無息悄悄消失，大部分全國性銀行在售大額存單已經沒有5年期品種，部分銀行甚至連3年期大額存單都沒有了。

報導提到，一直以來，長期存款都是銀行比較穩定的資金來源，現在則是越來越被銀行嫌棄，這背後原因是民眾對長期存款/定期存款需求增加、而銀行負債成本壓力上升的矛盾。

報導說明，在沒有更好理財投資管道的情況下，即使近年來存款利率一再下滑，但很多投資者還是選擇存定期存款，並且希望透過存長期存款獲得相對較高的收益率，這導致存款出現定期化、長期化的趨勢。

但這種趨勢給銀行帶來不少壓力，多家銀行在今年的財報中提到存款出現定期化、長期化的趨勢，導致銀行負債成本上升。

文中表示，存款是銀行的負債，存款利率是銀行的負債成本，一般而言長期利率高於短期，定期利率高於活期，但當越來越多人傾向選擇定期、長期存款，銀行的負債成本壓力自然就上來了。

因此在成本壓力下，銀行不再希望吸納太多高利率的長期限存款，這就是長短期存款利率倒掛並且長期限存款產品越來越少原因。

今年4月開始，中國經濟走勢逐漸趨於緩和，多項宏觀數據也不如預期，通貨緊縮的壓力增大。雖然官方祭出多項措施刺激消費，盼能帶動經濟成長，然而結果不如預期，比起花錢，更多人願意存錢。

在這種現象下，不少想存錢的民眾四處打聽，哪間銀行的利息比較好，長途跋涉也要把錢存進去，成了「存款特種兵」。