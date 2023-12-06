男每天10包菸！家屬嘆醒著都在抽　送醫才知「雙上肺幾乎爛光」

▲周師傅住院治療。（圖／武漢市肺科醫院）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸湖北武漢一名年過5旬的周姓木匠菸癮嚴重，每天需要抽10包才夠，近期他出現高燒、呼吸困難症狀，檢查發現肺部損傷非常嚴重，雙上肺幾乎沒有正常肺組織，儘管經過治療有所好轉，但肺功能已無法恢復到從前的狀態。

據《武漢晚報》報導，周師傅是一位經驗豐富的木匠，從事裝修工作多年，因工作原因常常加班到深夜，為了提神開始吸菸，起初一天抽一包或2包菸，但隨著時間的推移，他的菸癮越來越嚴重，最終每天需要抽十包才能過足癮。

周師傅的家人透露，他每天醒來，只需點一次火，之後他手上的香菸就開始「接力」，一根吸完，餘火點燃下一根，一直傳遞下去。周師傅這一吸菸的習慣已經持續近20年。

▲檢查結果。（圖／武漢市肺科醫院）

近年來，周師傅的呼吸道變得異常脆弱，常常出現發燒、咳嗽、胸悶等症狀，嚴重影響生活，近日則出現持續高燒和呼吸困難，被緊急送入武漢市肺科醫院接受治療。

在求醫過程中，醫生發現他的肺部不僅出現肺氣腫、肺大泡，還感染了結核病。通過胸部CT檢查，周師傅的肺部被發現損傷非常嚴重，雙上肺幾乎沒有正常的肺組織，肺氣腫也十分明顯。這些損傷都是由長期吸菸導致肺功能下降所引起，也是造成周師傅呼吸困難的主要原因。

「上半截幾乎都爛沒了」，武漢市肺科醫院結核四病區副主任金武表示，這種情況在他多年的從醫生涯中也是極為罕見。

在經過抗結核、抗感染等治療後，周師傅的肺部狀況有所好轉，但肺功能無法恢復到從前，在未來的生活中，需要避免體力勞動或劇烈運動，以減輕肺部負擔。

金武提醒，長期大量吸菸是導致肺部腫瘤的重要因素之一；吸菸還會導致心腦血管疾病，這些疾病在吸菸狀態下更容易發作，對生命健康構成嚴重威脅。

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