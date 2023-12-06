養生新藥！銀杏果黃金蟲草萃取液　增加脂肪間質幹細胞功能

▲劉靜安博士分享銀杏果黃金蟲草萃取液活性成分，增加脂肪間質幹細胞功能等特殊性最新研究成果。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院與宏潤生物科技股份有限公司2年前簽訂合作備忘錄，結合宏潤生技專研活性多醣體及微生物發酵的專利技術，以及花蓮慈院的臨床醫療與創新研發經驗，進行銀杏果黃金蟲草特殊性研究，這次由慈濟創新研發中心副技術長劉靜安博士在台灣醫療科技展花蓮慈院專家座談中，分享銀杏果黃金蟲草萃取液活性成分增加脂肪間質幹細胞功能等特殊性最新研究成果。

宏潤生技公司已連續三年在台灣醫療科技展花蓮慈濟醫院展位上展出銀杏果黃金蟲草相關研究成果海報，以及運用獨家研發「銀杏果黃金蟲草」、「活性多醣體」與「天然植物酵素」開發「養生保健」和「口腔保養」系列產品。

▲宏潤生技董事長陳衫潤指出，經實驗證實，銀杏果黃金蟲草的蟲草素是野生蟲草的幾百倍，而且品質更加穩定。

宏潤生技董事長陳衫潤在專家講座中指出，經實驗證實，銀杏果黃金蟲草的蟲草素是野生蟲草的幾百倍，而且品質更加穩定。這是宏潤生技博士團隊經8年潛心研發後，團隊採銀杏果做為培養基，成功開發出「銀杏果培育黃金蟲草子實體」，2020年3月順利取得智慧財產權發明專利。

創新研發中心銀杏果黃金蟲草萃取液活性成分相關研究，主要是由林欣榮院長、副研發長韓鴻志教授帶領團隊執行。

劉靜安博士指出，銀杏果黃金蟲草萃取液活性成分增加脂肪間質幹細胞功能，可以調節免疫功能、防止肌膚老化、抗菌抗發炎；包括去除錯誤蛋白，降低錯誤的蛋白質造成的細胞死亡；提高細胞自我更新能力，幫助組織、器官的再生與修復；提高細胞抗衰老能力，在研究中延長小鼠壽命41.4%；並且具有調控新陳代謝，提高脂肪代謝，維持葡萄糖恆定，提高抗氧化、抗發炎的能力；保護軟骨與關節，維持行動力與靈活度。

