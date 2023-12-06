男跳河輕生竟「把施救者壓水裡」！獲救後被路人怒賞巴掌：缺德

▲好心男子下水救人，反而被輕生男子拉下水。（圖／擷取自微博）

文／CTWANT

大陸山東菏澤市一名23歲男子，近日因不明原因選擇跳河輕生，路過的趙姓男子見狀便跳下河想救他，但卻遭輕生男子拖下水，並不斷把趙男的頭壓入水裡。最後還好在消防人員及眾人的幫助下兩人才獲救上岸，不過一位民眾因看不下輕生男子忘恩負義，直接賞了他兩巴掌，整件事情被上傳到網上後，也引發了網友們熱議。

綜合陸媒報導，趙先生當下見到男子跳河輕生時，就毫不猶豫的跳下河救援，卻不料上演「農夫與蛇」的戲碼，輕生男子不但沒有好好配合趙先生的救援，反而多次試圖把趙先生拖入水中，並把趙先生的頭按在水裡，疑似想將兩人同歸於盡，目擊民眾紛紛拍攝了輕生男子的惡意行為及畫面。

▲▼輕生男子想與救援者同歸於盡。（圖／擷取自微博）

有些好心民眾看不下去，拿了繩子及梯子等救援工具想將兩人拉上岸，卻被輕生男子視若無睹，使得整個救援變得極為困難，直到消防人員抵達後，輕生男子才不再胡鬧。

兩人上岸後，其中一位熱心民眾非常氣憤，便在眾目睽睽下扇了輕生男子兩巴掌，並怒斥他缺德，「人家好心好意去救你，你倒好，把人往水裡拽，良心不痛嗎？」趙先生脫離險境後表示，自己當時嗆了好幾口水，兩人在水中掙扎的過程中，手機也泡壞了，後來回想起來還是挺可怕的。

網友們在看了影片後也對於輕生男子的惡意行為感到憤怒，紛紛留言表示「別人好心救你，你竟然要拉著救命恩人一起死」、「殺人未遂，必須重判」；也有人呼籲，遇到類似狀況，第一時間應該先通報救援單位，並尋找附近是否有工具可以將人拉上岸，而不是自己捨命下水救人，不然後果可能會不堪設想。

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