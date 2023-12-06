400公里外打掉美預警機　殲-16掛霹靂-17導彈震撼登場

▲4架殲-16戰機編隊進行訓練，其中的2架皆攜帶疑似為傳說中的霹靂-17超遠程空空導彈。（圖／翻攝自中國軍網）

軍武中心／綜合報導

大陸近日公開疑似傳聞已久的霹靂-17超遠程空對空導彈，由殲-16外部掛載驚豔亮相。據陸媒推測，霹靂-17射程可達400公里以上，超遠的射程距離將在空戰中打擊美國預警機、加油機，削弱其空中戰力，被視為解放軍一款通過不對稱戰法破壞強敵制空能力的大殺器。

中國軍網最新發布一張4架殲-16高空飛行的照片，並指出「11月25日，空軍某航空旅戰鬥機編隊進行實戰訓練」，展示4架帶有不同配置空對空導彈的殲-16戰鬥機編隊，而其中的2架皆攜帶一款比霹靂-15更長、彈徑更大的空空導彈，各界普遍認為這就是傳說中的霹靂-17，隨著此次的公開很可能表明該型導彈已經投入使用或接近投入使用。

過去曾有媒體推測，霹靂-17採用雙脈沖火箭發動機，長度接近6米，使用4個小尾翼和推力矢量控制裝置的組合進行機動，射程可達400公里以上，最高速度至少為4馬赫。同時該導彈採用有源相控陣雷達（AESA）和雙向數據鏈結合制導方式，具備優秀的電子對抗能力。

霹靂-17的問世可說是專為打擊敵方預警機、加油機等二線支援機型而量身打造。眾所皆知預警機具備強大的對空探測能力，探測距離普遍在400公里，以目前中國空軍戰機攜帶最新型的霹靂-15來說，要攻擊預警機還需至少要飛到距離預警機200公里左右，而在抵近過程很可能早已被發現導致計劃失敗。此時，射程400公里的霹靂-17幾乎可以在預警機的最大探測距離之外發動攻擊，打掉敵軍預警機後，將能進一步掌握空戰主動權。

對於中國空戰武器的發展，美國現任美國印太司令阿奎利諾（John Aquilino）就曾公開警告必須小心應對，如今隨著霹靂-17的公開亮相，美軍的擔憂也很可能促使該國快速部署仍然高度機密的AIM-260聯合先進戰術導彈以及其他遠程空空導彈計劃。

▼E-2D 「先進鷹眼」預警機。（圖／美國海軍）