鱈魚排、蝦排一次吃！　速食店「海味漢堡買1送1」限時6天搶

▲速食店指定漢堡買1送1限時6天搶。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

聖誕節加碼了！人氣速食品牌「漢堡王」驚喜推出超狂「指定海味漢堡買1送1」優惠，即日起限時6天開搶；另，必勝客至12月12日前也有4大好康，像是平日限定指定比薩26折起、芋見乳酪千層酥買1送1，通通不能放過。

漢堡王即日起至12月11日連6天祭出「茴香柑橙海老鱈魚堡買1送1」優惠，一次爽吃2顆堡只要139元，茴香柑橙海老鱈魚堡是選用外酥內嫩的阿拉斯加鱈魚排、Q彈海老蝦排一起淋上茴香柑橙醬，再搭配新鮮生菜等料，大口咬下炸出雙鮮海味，罪惡爆表，提醒兒童樂園、科技店、機場無販售該品項。

▲必勝客最新4大優惠一次看。

另，必勝客即日起至12月12日祭出4大超殺優惠，首推限量200盒的「1公尺派對巨飽盒」限時下殺55折，只要1212元就能爽吃3個大比薩+任選2種紙包飯／麵+指定副食等組合；再來要搶「平日限定指定披薩26折起」，包括燻雞絲蘑菇大比薩、哈辣墨西哥大比薩、彩蔬鮮菇大比薩只要222元，而燻雞絲蘑菇小比薩、哈辣墨西哥小比薩、彩蔬鮮菇小比薩則只要111元。

加碼收「2大買1送1」好康，包括「買任一口紙包飯送指定口味個人比薩」、「芋見乳酪千層酥買1送1」，還有「加1元多1件」，凡購買任一口味霸王功夫雞翅（支）加1元即可享金黃薯瓣、黃金雞軟骨（小）、薯金幣（小）或黃金和風鱈魚塊（3塊）美味副食4選1，趕緊來省荷包。