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新店裕隆城遊樂場男童撞破頭！家長控業者付完醫藥費就甩鍋

記者戴上容／新北報導

新北市一名6歲男童與家人日前一同到新店裕隆城5樓「木育森林」兒童遊樂場玩耍，在玩「飛機衝浪」設施時，男童不慎滑倒、遭一旁遊具撞到頭，頭破血流到醫院縫了1針，家長控訴，業者付完790元醫藥費後不聞不問，還繼續營業賺錢，氣得找新北市議員張維倩陳情，要求業者改善。經發局5日表示，已要求業者停止營業，直到完成程序後才能開放。

▲▼ 6歲童到裕隆城玩，不慎撞破頭 。（圖／洪小姐提供）

▲6歲童到裕隆城玩，不慎撞破頭 。（圖／新北市議員張維倩提供）

▼洪小姐在新北市議員張維倩陪同下陳情。（圖／新北市議員張維倩提供）

▲▼ 6歲童到裕隆城玩，不慎撞破頭 。（圖／洪小姐提供）

洪小姐今日在新北市議員張維倩陪同下陳情，並說明當時狀況。洪女表示，上月27日她帶著6歲小一兒子到新店裕隆城5樓的「木育森林」兒童遊樂場玩，付了450元門票入場。兒子在玩「飛機衝浪」遊樂設施時，因為遊戲空間狹長，加上2鞦韆擺盪遊具太靠近，造成兒子滑倒，落地時來不及爬起來就被隔壁遊具撞到頭。

洪女說，她發現兒子頭流血，向業者要急救箱想先處理，沒想到，業者根本沒有準備急救箱，她與兒子趕忙到台北慈濟醫院就診，業者付完醫藥費790元，丟下一句「與保險業者討論後續理賠」就再無聯繫，事後還持續營業賺錢。

▼ 洪小姐兒子被隔壁設施撞破頭。（圖／新北市議員張維倩提供）

▲▼ 6歲童到裕隆城玩，不慎撞破頭 。（圖／洪小姐提供）

張維倩表示，依照「兒童遊戲場設施安全管理規範」，此案設置於百貨公司、賣場附設兒童遊戲場及專營兒童遊戲場，理應由新北市經發局針對安全把關，例如：遊戲場域圖面是否符合送審圖面，是否有足夠安全緩衝空間等都是應檢驗的方向，而該案送交經發局的圖面疑與實際不符合，呼籲新北市府做全面性總體檢。

經發局表示，業者在紙本申請時，並無申請到「兒童遊戲場業」，稽查人員於4日晚間8點20分至現場稽查，從入園條件和民眾提供的影片推定，該處是屬於兒童遊戲場業，經發局當場告知業者應遵照兒童遊戲場設施安全管理規範規定。

若業者違反法規開放遊樂設施，將依消費者保護法第36條規定要求業者停止經營，仍繼續經營者，依同法第58條規定處以6萬元以上，150萬元以下罰鍰，且業者於程序完成前，必須停止設施對外提供使用。

▼男童傷勢。（圖／新北市議員張維倩提供）

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