新冠流感春節強碰！疫苗打氣增6成　台大推「隨到隨打」XBB免掛號費

▲疾管署呼籲接種XBB.1.5疫苗，由左至右為疫情中心主任郭宏偉、副署長羅一鈞、台大醫院醫師程劭儀、防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

前陣子黴漿菌之亂衝高疫苗打氣，疾病管制署副署長羅一鈞今（5）日公布上周新冠XBB疫苗接種4萬3218劑，比前一周增加6成2，打氣有明顯提升；至於公費流感疫苗接種也已經達到9成。羅一鈞分析，這波新冠可能在1月中下旬達高峰，與流感高峰有可能重疊。為鼓勵疫苗接種，台大醫院宣布即起推出隨到隨打，且接種XBB疫苗可免掛號費。

疾病管制署今（5）日公布國內上周（11/28-12/4）新增260例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（11/21-11/27）新增248例上升，新增病例中98%未曾接種新冠XBB疫苗。另上周新增31例死亡病例，較前一周新增18例上升，新增死亡個案中97%未曾接種新冠XBB疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅一鈞表示，新冠併發症、死亡個案都比上周增加，死亡31例是四周以來單周新高，併發症260例也是近五周新高，顯示疫情蠢蠢欲動，即將上升。疾管署最新推估認為，這波新冠高峰會延後到明年1月中下旬，平均每天感染人數約為1.8萬至2萬之間，比之前預估2萬多有下修。

另一方面，上周門急診類流感就診人次為50,830人次，近四周合約實驗室分離呼吸道病原體以流感病毒（31%）為多，其次為腺病毒（30%）、副流感病毒（17%），另有呼吸道融合病毒及新冠病毒等。上周也新增17例流感併發重症，其中還有1名中學生，另新增4例死亡。

疾管署監測顯示流感處於低點，但近期已經觀察到類流感降幅趨緩，羅一鈞分析，一般在春節前後會達到高峰，明年初流感、新冠高峰可能重疊；以往經驗顯示，流感高峰時單周就診人次可以達到10萬，必要時也會啟動特別門診。

▲台大醫院西址疫苗接種區，XBB疫苗可以隨到隨打，免掛號費。（圖／記者洪巧藍攝）

台大醫院家庭醫學部主任程劭儀於疫情記者會中表示，接下來天氣變冷，因為年節聖誕節過年等等會有很多人群聚集、移動，感染狀況可能加劇，接種XBB疫苗可以對抗變異株病毒，降低50%重症61%死亡風險。

程劭儀說，台大醫院為了方便大家注射，開放「隨到隨打」措施，地點在台大醫院西址（舊院區），只要帶健保卡就可評估，接種XBB疫苗可以不用收費，但若是要接種公費肺炎鏈球菌疫苗及流感疫苗仍需要百元掛號費，以及疫苗注射費。

疾管署提醒，截至本(2023)年12月3日止，658萬劑公費流感疫苗已使用超過594萬劑，整體使用率已達9成，其中65歲以上長者接種率49.2%，以及學齡前幼兒至少1劑接種率57.5%，籲請65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群儘速前往接種，另已向合約院所預約幼兒施打第二劑的民眾及學生族群持補種單接種者，請依預約時間儘速前往施打，以確保接種權益。