服裝儀容整備+職務再設計　勞動力分署助聽障者穩定就業領補助

▲阿橙的父親退休金被詐騙集團盜領，家中經濟陷入困境，就服員積極開導，熱心媒合職缺，讓他工作也越來越上手 。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義民眾黃農橙(阿橙)有先天性中度聽覺障礙，某天他到勞動部朴子就業中心水上就服台尋求協助，原來他每天要花2小時騎車往返東石，從事領日薪的清潔打掃工作，工作量減少讓他非常焦慮，萌生轉職念頭，卻處處求職碰壁，外展就服員孫雩琪與阿橙深度懇談後，先後運用「服裝儀容整備計畫」及「職務再設計」，協助阿橙至台灣新日化股份有限公司擔任清潔人員，不僅大幅縮短通勤距離，有固定的月薪收入之後也讓他更放心且努力工作，現已穩定上工5個月，工作也越來越上手！

▲就服員發現阿橙始終穿過於單薄的衣物，先運用「服裝儀容整備計畫」，帶他購買合宜的外套及耐穿的工作褲 。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心提供）

73年次的阿橙在溝通上仍以筆談為主，就服員孫雩琪回憶阿橙初次來到就服台，對陌生人總是懷有敵意，經過慢慢深談放下戒心後，才知道原來是2年前老父親退休後，退休金居然被詐騙集團盜領，家中經濟一度陷入困境，而他自行尋職過程也常因身體因素遭拒，導致整個人越來越沒有自信。所幸有就服員積極開導，熱心媒合職缺，並承擔起他與雇主間的溝通橋樑，將工作內容、待遇、休假等資訊說明清楚。



幾次陪同面試下來，就服員觀察到阿橙從冬天到春天他總是一件單薄的T恤加上背心，於是先運用「服裝儀容整備計畫」，帶他購買合宜的外套及耐穿的工作褲，改變外表增加面試自信；剛好轄區內有適合阿橙的清潔人員職缺，初步面試後，雇主原本廠區就有堆高機移動頻繁的工安顧慮，因此再運用「職務再設計」，幫助申請輔具-助聽器，讓阿橙能聽得見，同時申請手臂式手機套，讓他在操作除草機的同時不會因接收訊息而手忙腳亂，公司也特地設計友善設施，例如設置人員倒地警報器、出入口加裝凹凸鏡及警示燈以便查看堆高機進出等，能更安全的在作業場域內穩定工作！

朴子就業中心主任吳明軒表示，「服裝儀容整備計畫」是求職者經就服員諮詢評估有經濟能力薄弱，難以負擔自身的服裝儀容整理等情形就可協助申請，每人每年以1次為限，提供最高2,500元購置適當的衣著、鞋襪、剪髮或簡易美容清潔用品，求職面試期間如有餐食、車資需求，則可以實物給付或電子票證儲值方式，提供每人每次300元、每月最1,200元、每年最多3,600元的額度補助；而「職務再設計」則是由勞動部提供每人每年最高10萬元的補助，協助身心障礙者、中高齡及高齡者排除工作上或工作環境之間的障礙，提高效能與生產力，達到勞資雙贏的局面，若需進一步瞭解相關資訊，歡迎撥打05-3621632朴子就業中心洽詢。