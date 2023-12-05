記者曾筠淇／綜合報導

星光電競大賞昨（4日）爆發衝突，由於「娛樂效果獎」由Toyz擔任頒獎人，因此統神確定獲獎後，便在台上大喊「販毒狗！」事後中華電子競技運動協會（CTESA）祕書長余錦亮稱，這兩人的私人恩怨非他們能控制，且大家為了流量而做出的舉動也不是他們能預測的。針對此說法，邱威傑（呱吉）認為，協會是在說自己嗎？能認同的人應該不多。

回顧整起事件，這次「娛樂效果獎」由Toyz擔任頒獎人，當他說到「得獎者是國動的弟弟，亞洲統神」時，統神便上台大喊，「叫販毒的來頒獎，你們製作單位怎麼做的？」並嗆Toyz「販毒就乖乖接受審判好嗎？你來這邊幹嘛？丟人丟死人吧你！不要臉啦你！販毒狗」。後來統神雖稱這只是「效果」，但一家人還是離開會場。

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▲統神開嗆只是「效果」。（圖／翻攝自YouTube／CTESA）

根據《中央社》報導，中華電子競技運動協會祕書長余錦亮受訪時稱統神和Toyz間的恩怨並非他們能控制，且網紅的市場非外界能了解，有時大家會為了流量做出一些事，他們確實也無法預測這點。

對此，呱吉在臉書上有感而發，他不知該如何解讀祕書長的這番話，意思是電競大賞辦得好好的，統神要搞這齣實在無法控制？所以協會不覺得問題在於邀請Toyz？而是統神為了流量借題發揮？他認為能認同此說法的人應該不多。

呱吉接著猜測，還是祕書長覺得邀請Toyz頒獎本來就是效果？「為了流量做一些舉動」是說協會自己嗎？

貼文曝光後，底下網友也紛紛回應，「到底是誰在做效果，是統神？是Toyz？還是祕書長？搞得我好亂」、「協會想要角逐明年『最佳娛樂獎』？不然就是要來報走鐘了」、「表示主辦真的不懂欸」、「主辦單位明明很懂，才安排Toyz頒獎給統神，現在不是協會的流量跟知名度都有了嗎」、「只有請河北彩花才能世界和平了」。

針對Toyz擔任頒獎人一事，中華電子競技運動協會緊急發布聲明，表示入圍者、得獎者的個人經歷未列入本會資格審查範圍中，「經此事件，本會亦將審慎評估是否需要制定不得擔任頒獎人或入圍者的相關條件」。協會也強調，電競大賞活動未接受政府補助，經費全數由蕭理事長單獨贊助。

▲統神嗆Toyz販毒狗。（圖／翻攝自YouTube／CTESA）

指導單位體育署今（5日）早也發布聲明表示，「2023星光電競大賞頒獎典禮」為CTESA自主規劃籌辦，體育署並未同意擔任指導單位、提供補助及活動規劃。針對頒獎人，體育署立場即「運動競技不能與毒品畫上等號，政府對毒品零容忍的決心不容質疑」，並會加強輔導CTESA。