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大陸 大陸焦點 特派現場

正妹直播主本尊曝光！網大驚「雌雄同體」：如花來了

正妹直播主本尊曝光！大驚，「雌雄同體」讓網友跌破眼鏡。（翻自微博）

▲正妹直播主本尊曝光，網友質疑她本人是男性。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸近幾年流行個人直播，出現不少正妹網紅，但濾鏡的使用似乎也變得更加頻繁。近日就有一名女直播主，本尊容貌意外曝光，結果讓許多網友大驚，還一度以為「走錯棚」。

影片可見這名女直播主就在準備直播期間，不知是有意還是無意，在沒有開燈的狀態下，她的表情放鬆而隨意，但不少網友驚見她根本「雌雄同體」，臉上竟然長滿鬍渣！因此就有網友質疑她本人是男性，卻假扮成女主播。不過後來她開燈、開濾鏡，結果一秒變正妹，並正式開始直播。

沒開濾鏡的她，明顯看到鬍渣。（翻自微博）

▲沒開濾鏡的她，明顯看到鬍渣。（翻自微博）

其他網友們看到畫面後，也紛紛驚呼：「如花來了！」「打賞的大哥要哭哭了」、「原來是兄弟啊」、「不要嚇人啊。」

大陸的「濾鏡直播」在這幾年來，早已不是新鮮事，但利用濾鏡犯罪的事件，卻也層出不窮。近期福州就有一名某科技公司的郭姓老闆，被詐騙集團利用AI生成的「虛擬友人」，在短短10分鐘內就成功向郭男騙走人民幣430萬（約新台幣1875萬元）。

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