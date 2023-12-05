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社會 社會焦點 保障人權

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

11/20 18:31，衛福部祕書處長許朝程載陳女離開衛福部後，在路口放她下車。

▲11/20 18:31，衛福部祕書處長許朝程載陳女離開衛福部後，在路口放她下車。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

上個月20日晚間6點半，已婚的衛福部祕書處長許朝程，開車從台北市南港區的衛福部辦公大樓下班，車才剛開到路口，就靠邊停下，這時一名穿著一身OL套裝的女子從副駕駛座下車，許隨即開車離開，女子則走到衛福部旁巷弄，駕駛另外一輛灰色小車往台北市中心移動。

本刊調查，這名跟許朝程一起離開衛福部的長髮女子，並非衛福部員工，而是許之前任職新北市政府衛生局副局長時的下屬，但陳去年離開市政府，目前已非公務員。

許朝程（左）擔任新北市衛生局副局長時，就與當時的下屬陳女（右）傳出不倫戀。（讀者提供）

▲許朝程（左）擔任新北市衛生局副局長時，就與當時的下屬陳女（右）傳出不倫戀。

陳女取車後一路開往台北市信義路三段、美國在台協會舊址改建的公有戶外停車場，該停車場就在許家附近，距離許的住處約2百公尺。這時，許的銀色轎車已在停車場角落的停車格停妥，2人再度會合。

本刊直擊，許車看似熄火狀態，側邊車窗夾了一塊布充作窗簾，前擋風玻璃則被車內撐開的雨傘擋住，從車外往裡看，完全密不透光。陳女將車停到許車右方的停車格後，在車上邊講電話、邊看向旁邊的許車，似乎在確認沒有問題後，才下車繞過許車後方，進入許車的左邊後座。

11/20 19:16，陳女開自己的車到停車場後，進入許朝程的車後座，許車的擋風玻璃已用大傘遮住。

▲11/20 19:16，陳女開自己的車到停車場後，進入許朝程的車後座，許車的擋風玻璃已用大傘遮住。

雖然從車外看不出車內的狀況，但陳女坐上許車後20多分鐘，許車的車尾忽然開始左右劇烈搖晃，停頓一陣子後，又轉為上下搖晃，車身就這樣重複震動了好幾次，在燈光昏暗的停車場中，顯得特別詭異。

接著許車恢復平靜大約半個小時，晚間8點多，許朝程從左後座下車，隨即坐進駕駛座，陳女則是從右後座下車，回到自己車上，看來2人在激烈晃動中，還互換了位置。陳一回到自己車上，立刻發現手機掉在許車上，隨即下車走到許車窗邊，許則伸手往後座翻找，最後將手機遞出車外給陳，2人才結束一個多小時的車內幽會，各自返家。

11/20 20:24，許朝程與陳女在車內幽會一個多小時後，許坐回駕駛座，陳則回到自己車上。

▲11/20 20:24，許朝程與陳女在車內幽會一個多小時後，許坐回駕駛座，陳則回到自己車上。

事實上，2人的車震幽會並非偶然，本刊也在10月30日晚間，直擊許朝程與陳女在同一個停車場碰面，2人似乎相當習慣這種幽會模式。

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