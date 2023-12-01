父母車禍亡「她繼承8.6億遺產」！老公秒提離婚：就憑我有結婚證書

▲大陸一名女子因繼承鉅額遺產，竟遭丈夫提離婚。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者閔文昱／綜合報導

錢是感情的照妖鏡，許多人一看到錢，就會露出真面目。中國上海市一名獨生女日前因父母發生車禍，繼承了家中約2億人民幣（約新台幣8.6億）的財產，不料丈夫和她一起處理完父母的喪事後，隨即以「個性不合」為由提出離婚，甚至還要求依法分割遺產。消息一出，馬上登上微博熱搜。

根據《上海法治報》報導，康露（化名）是家中的獨生女，家境優渥，年僅28歲就成為上海一間外資公司的主管。而王力（化名）則是康露公司年會所在飯店的連絡窗口，2人相識半年就展開交往，進而成為夫妻。

然而，康露的父母卻在某次旅遊途中發生車禍，雙雙過世。起初王力仍體貼陪伴在康露身旁，並協助處理岳父母的喪事，但半年後，康露打算重新回到職場工作時，卻突然在公司收到一份法院寄來的傳票，內容是王力以「個性不合」為由提出離婚，且還將電話關機，直接搬出婚房。

▲王力在處理完女方家人後事後，隨即提出離婚。（示意圖／翻攝自Pixabay）

康露的律師譚芳調查後發現，康露的父母在上海有9套房產和商鋪，還有1000多萬人民幣（約新台幣4300萬）的銀行存款及理財產品，總價值約2億人民幣。由於康露是獨生女，且父母去世之前未曾訂立遺囑，祖父母、外祖父母也都已過世，因此康露是唯一法定繼承人。

根據中國《婚姻法》，婚姻關係存續期間繼承財產夫妻共同所有，康露這才恍然大悟，王力大學時曾選修法律，且平時也熱衷於相關書籍。果真在不久後，康露就收到法院寄來的補充訴訟，王力要求分割康露繼承父母的遺產。

法院開庭前，康露才終於見到許久不見的丈夫，並詢問對方，「如果我的父母沒有去世，如果我的父母沒有這麼多遺產，你還會跟我離婚嗎？」王力則堅稱是因感情生變，與岳父母離世無關。康露聽聞後不解問道，「那你憑什麼要分割我父母留給我的遺產？」不料王力卻只回「憑什麼？我們的結婚證書啊！」便直接離去。