八曜和茶推「Q彈神秘料品」　槓上粉粿手搖霸主！店員留言曝內幕

▲一沐日主打台味配料粉粿、草仔粿。（圖／一沐日提供）



記者施怡妏／綜合報導

連鎖手搖飲「八曜和茶」將推出新品，挑戰台灣「料神」的榮耀，神秘料品又Q又軟，結合日式與台式古早味，並舉辦抽獎活動，請網友猜猜神秘料品是什麼，許多網友直呼「黑糖粉粿」；主打台味配料粉粿、草仔粿的手搖飲「一沐日」轉發貼文驚呼「兄弟，該不會你們也要賣粉粿了吧？」貼文掀起熱議。

「八曜和茶」1日在粉專發文，見證歷史性的革命來臨，八曜和茶不只有茶王的封號，更要挑戰台灣料神的榮耀，透露神秘料品又Q又彈，「純手作，精心研發懷念的味道，見證日式與台式古早味的完美融合」，新飲品將於22日上市，「QQㄟ台灣古早味，料中之神」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「一沐日」轉發該篇貼文寫道「兄弟，該不會你們也要賣粉粿了吧？」八曜和茶的小編在貼文底下留言，「粉粿上面有寫你的名字嗎？你也可以出柚香307啊」。



此舉引起網友注意，「我想看到血流成河」、「這種戰爭太刺激了」、「這是兩家說好用吵架博流量吧！」還有人在Dcard上發文，求問內幕，「這是加料PK賽嗎？不到20天就要公布新品，真期待」。

對此，網友猜測兩方可能是聯名合作，「就行銷策略而已」、「難怪昨天去買八曜看到有一沐日的箱子」、「兩家都是我愛店」、「都稱兄道弟了，就是聯名啊」、「這樣很聰明欸，算是雙贏」。底下還有員工留言，「一沐日員工路過，我知道內幕，但我覺得超沒意義」、「其實八曜的留言已經寫出來了，應該不難猜」。

據了解，「一沐日」於1日發文，同樣將於22日推出新品，透露這是一場草仔粿與粉粿的爭霸戰，最後粉粿獲得量身訂做新品的機會，「究竟這個新品是命運的安排，還是跟草仔粿感情的糾結，或者是另有隱情？讓我們繼續看下去」。

