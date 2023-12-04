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外送平台訂單備註大揭秘！　台人最愛辣度曝光、討厭吃蔥人比香菜多

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats首度公開消費者渴望調查。。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

美食手搖、生鮮雜貨一鍵下單就能外送到家已成日常，外送平台「Uber Eats」今（4）日首度公開「2023年消費者渴望調查」，發現「4大有趣現象」，包括因為蛋荒「雞蛋」成為消費者搜尋生鮮日用品關鍵字第1名，還從「訂單備註」中觀察到台灣人最愛辣度是「小辣」、討厭吃蔥的人比香菜多，逗趣十足。

▲▼Uber Eats x 500輯「500碗全台小吃美食地圖」出爐。（圖／Uber Eats提供）

▲餐飲部份熱搜關鍵是麥當勞、飲料。

Uber Eats「2023年消費者渴望調查」大揭秘，從數據中發現「4大現象」，包括「雞蛋」成為2023年台灣消費者搜尋生鮮日用品關鍵字第1名，原因是蛋荒引發的消費效應，而「牛奶／鮮奶」位居第2名，餐飲部份的熱搜關鍵字則由「麥當勞」、「飲料」拿下，且熱搜關鍵字也和熱銷品排行相同，反映出消費者能即時滿足當下需求。

業者更加碼公開「外送訂單備註秘密」，發現台灣人「小辣」的訂單需求最高，多達68萬7859筆，佔整體備註訂單的2成，還觀察出點餐時備註「討厭吃蔥的人比討厭香菜多」，不要蔥的訂單佔整體備註訂單的5%，是不要香菜訂單的2.3倍，反映出消費者特殊點購需求。

▲▼Uber Eats最新代言人沈春華、林書豪。（圖／記者蕭筠攝）

▲Uber Eats公開最新代言人組合沈春華、林書豪。（圖／記者蕭筠攝）

另，Uber Eats今日也推出全新「Uber Eats（應該）都點得到」品牌影片，同步公開最新代言人組合，找來金鐘新聞主播沈春華、現職新北國王球員林書豪，以劇情式腳本「點得到／點不到」的對比，來呈現平台能隨時滿足消費者的實際需求。 

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