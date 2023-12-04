年薪3千萬給孩子撫養費4000元！金融高層遭「小三+正宮」毀滅爆料

▲小三自爆文。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸私募公司靈均投資的一名高層大佬被爆料年薪700萬（人民幣，下同），小三「要什麼都可以」，可就給小孩1000元的撫養費。爆料文還稱，此人是前TWO Sigma員工、美國留學、加拿大籍。1日晚間，靈均投資發布聲明稱，涉事當事人非該公司高階主管，是普通員工，目前已向公司主動申請離職，對公司營運管理和產品運作不會產生影響。

11月30日，一名自稱「一個靈均投資大佬的小三兒」發文稱，和該大佬婚內出軌，「我在他已婚期間和他確定關係有點不道德，但年入7- 8位數、MIT碩士、Two sigma前員工、管理百億基金、美國留學+工作經歷、加拿大籍，所有人面臨這些條件很難不心動吧，我承認我也被這些光環吸引……。」該微博迅速引發關注。

隨後，疑似該大佬的妻子也在微博發長文回應，「我和靈均投資高階主管Rick Zhan先生於2020年相識，於2022年2月22日登記結婚，有一個共同的孩子，結果今天莫名其妙接到靈均法務的電話…，他一年收入700萬（約新台幣2999萬元）只給孩子1000（約人民幣4285元）的撫養費，經常利用上班時間去足浴會所。」她稱，「婚後我的先生Rick在外面一副好好先生、好丈夫的形象實際天天對我各種言語侮辱、打罵」。

12月1日晚間，靈均投資發布聲明稱，涉事當事人非該公司高管，是普通員工；該公司高管均已在中國證券投資基金業協會備案。目前涉事當事人因需專心處理私人事項，已向公司主動申請離職，其私人事項及離職不會對公司營運管理及產品運作產生影響。

靈均在聲明中指出，在知悉相關傳聞後，第一時間與涉事當事人進行核實，據當事人反映，相關傳聞內容與事實嚴重不符，當事人此前已多次向公安機關報案。當事人已再次以誹謗罪向公安機關報案，公安機關已立案受理。

同時，靈均投資表示，堅決依照《基金從業人員管理規則》和相關法律對自身員工做好管理和約束。如出現違反社會公德、商業道德和職業操守的行為，公司堅決「零容忍」，依法依規對相關人員採取必要問責措施。

官網顯示，靈均投資成立於2014年，董事長為蔡枚傑，曾就職於中金公司、鵬華基金、浙商基金；首席投資官馬志宇則是史丹佛大學金融數學與電子工程專業雙碩士，曾任職於千禧年基金旗下世坤投資。

中國基金協會備案資料顯示，靈均投資的在管產品高達790只，全職員工人數為185人。根據通路統計，截至三季末，靈均投資的管理規模超過600億元，與幻方、九坤、明汯一起成為大陸量化私募產業的四大頂級頭部。

近日中國基金協會召開私募基金業文化建設座談會，要求機構和從業人員都要珍惜行業聲譽和形象，建立聲譽約束及評估機制；協會日前修訂發布的《基金從業人員管理規則》，明確基金從業人員不得有奢靡炫富、拜金主義、享樂主義等行為。