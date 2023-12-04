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大陸 大陸焦點 特派現場

短髮妹遊峇里島「惡魔的眼淚」險喪命　遭猛浪拍倒渾身是血

▲▼ 大陸女遊客峇里島「惡魔的眼淚」受傷。（圖／封面新聞）

▲該名女遊客受傷照片。（圖／封面新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

峇里島「惡魔的眼淚」因有壯觀猛浪成為知名打卡點，不過大陸一名短髮女遊客遊覽時，被約3公尺的大浪拍倒在石頭上，險些喪命，「浪潮退去後，我站起來，渾身是血。當時我害怕極了，整個人都在發抖。」

▲▼ 大陸女遊客峇里島「惡魔的眼淚」受傷。（圖／封面新聞）

▲受傷照片。（圖／封面新聞）

據《封面新聞》報導，來自廣東佛山的聞文（化名）日前趁著十一連假，跟團前往峇里島遊玩，到了「惡魔的眼淚」景點時，她站在距離欄桿1、2公尺的地方，並拿出手機開始拍照。

就在這時，一陣3公尺左右的大浪將她拍倒在石頭上，第二波浪時她的書包和手機都被沖走。聞文表示，「浪潮退去後，我站起來，渾身是血，左手兩處指甲被撕開，手上、腿有多處開放性傷口。當時我害怕極了，整個人都在發抖。」

據聞文回憶，當天天氣晴朗陽光明媚，沒想到會出現這麼大的浪，「浪打過來的時候，拖拽力很強，差一點我就掉下去了。現在想來也後怕，只覺得我和死神擦肩而過。」

相關照片可見，聞文的手指、小腿均有縫針，此外還有指甲脫落、軟組織挫傷，擦傷等情況。時隔2個月過去，她的左腿還未完全恢復。

▲▼ 大陸女遊客峇里島「惡魔的眼淚」受傷。（圖／封面新聞）

▲景點「惡魔的眼淚」常傳出傷亡。（圖／封面新聞）

聞文近日將此經歷發布在社交平台上，並吸引超過2萬人按讚。她表示，「經過兩個月的平息恢復後，才想到要發出來，為了提醒大家出國遊玩要注意安全。」

實際上，「惡魔的眼淚」曾多次發生意外，2019年8月單月就有3名旅客死亡，其中包含1名中國遊客。當時，日前大陸駐登帕薩領事館曾召開協調會，決議旅行社暫不安排中國遊客前往「惡魔眼淚」，並呼籲自由行的中國遊客切勿前往。

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