孩尿在公共座位！父竟說「沒關係有人會擦」　秒帶兒快閃逃離

▲網友驚見公共區域上有小孩亂尿尿，家長竟直接帶離現場。（圖／翻攝爆料公社二社）

圖文／CTWANT

身教很重要，教育不能等。一名網友在社群上發出2段影片，表示到美麗華時看到傻眼一幕，有小孩尿在公共座椅上，下一秒爸爸就帶離現場，還說「沒關係，有工作人員會擦」，引發網怒。

原PO在臉書社團「爆料公社二社」發出影片，表示看到傻眼一幕，只見影片中的小孩「直接一大灘尿在美麗華公共空間的椅子上」，且父母並沒有要清理的意思，「爸爸只說一句沒關係有工作人員會擦就走了」。

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他補充，過了許久都不見工作人員前來清潔，讓原PO很是擔心要是有人真的不小心坐到怎麼辦。後來原PO也在留言區貼上一張近照，表示那灘尿正在「慢慢乾枯中」。

影片曝光後，引發網友討論，也有不少人對此感到憤怒，「沒水準的家長！」、「太扯了吧！又不是沒洗手間」、「台灣人真是棒啊」、「家長是小孩的模範，這行為真悲哀」、「什麼時代了還有這種事」、「教育不ok」。

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