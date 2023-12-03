▲桃園表揚衛生保健志工，敏盛綜合醫院志工團隊榮獲績優。（圖／敏盛醫院提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為協助推動衛生保健工作，桃園市政府衛生局成立衛生保健志工團隊，1日召開112年度「衛生保健志願服務運用單位聯繫會報」，除辦理督導教育訓練以增加志工夥伴專業知能外，並由衛生局長劉宜廉頒獎表揚今年度表現優良單位，包括頒發包含優等獎、最佳特色獎及最佳進步獎，共計11組隊伍獲獎。

▲桃園表揚衛生保健志工。（圖／衛生局提供）

其中，敏盛綜合醫院榮獲績優志工團隊，「林口長庚紀念醫院志工隊」已連續2年蟬聯衛生局志願服務績效評核優等獎及最佳特色獎，志工類別包含癌症病友關懷志工、幸運草兒童劇團志工、防疫服務志工等，志工服務與醫院業務完美結合，多元創新服務深獲肯定；另「桃園市政府毒品危害防制中心志工隊」曾玉嬌志工，今年度更榮獲行政院「112年全國反毒有功人士」獎項，深受各界肯定。

衛生局亦針對今年度首次協助辦理「登革熱防疫志工計畫」的全市13區衛生所頒發感謝狀，感謝在登革熱疫情嚴峻期間成立防疫志工隊，協助環境孳清及衛教宣導，讓疫情穩定控制並讓民眾擁有正確環境孳清觀念。

桃園市衛生保健志工團隊由衛生局所、醫院及民間團體等公私立單位協力組成，迄今達37隊，志工人數計3,060人，其中65歲以上志工1,564人，占總志工人數51.11%，隨著平均壽命越來越高，越多銀髮族選擇投入志願服務，包含協助門診引導、衛生保健工作、衛教宣導、食品衛生宣導、防疫工作、菸害防制、社區健康營造、長期照護及毒品防制等，無論在社區各個角落皆能看到志工身影，為守護民眾健康與衛生人員共同努力。