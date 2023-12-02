機場最新！5天篩34人陽性「未見黴漿菌」　薛瑞元：措施可能延至春節

▲因應中國呼吸道疫情，實施機場「定點監測、鼓勵採檢」，此為桃園國際機場執行情形。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸北方發生多重病原呼吸道疫情，疾病管制署26日起於4處國際機場針對自中港澳入境，且有類流感症狀旅客實施鼓勵採檢。衛福部長薛瑞元今（2）日上午前往機場視察時公布最新採檢結果，過去5天總計採檢52人，其中34人陽性，分別驗出5種病毒，又以流感接近6成最多，尚未檢測到黴漿菌。薛瑞元表示，機場監測採檢目前看起來很可能要延至農曆過年。

為加強監測中國呼吸道疾病疫情，自今（2023）年11月26日起，於台北、桃園、台中及高雄，共4處國際機場實施「定點監測 鼓勵採檢」措施。衛生福利部薛瑞元部長今日上午赴桃園國際機場，視察航班入境時發燒篩檢站及採檢室作業情形。

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該措施針對自中港澳入境有症狀（類流感）旅客提供免費採檢，檢驗包含流感病毒、新冠病毒、鼻病毒、肺炎黴漿菌、腺病毒、人類間質肺炎病毒等17種病毒及4種細菌，僅為鼓勵性質採檢並非強制。

▲因應中國呼吸道疫情，衛福部薛瑞元部長於今(2)日視察桃園國際機場「定點監測、鼓勵採檢」措施之執行情形。（圖／疾管署提供）

薛瑞元受訪表示，這項措施的目的是監測中國入境且有症狀旅客，會不會藉此發現新的變異株或者有其它新的病原體。因為中國大陸現在有大規模呼吸道疫情在流行，官方訊息指出都是舊的（已知）病原沒有新的，但我方也擔憂狀況，希望透過檢測確認對方的說法。

薛瑞元會中也公布最新採檢狀況，5天（11/26~11/30）總計採檢52人，有34人檢驗陽性，14例為陰性，還有4例檢驗中。陽性個案中，20例為流感病毒（58.8%）、8例為新冠病毒（23.5%）、3例為腺病毒（8.8%）、2例為鼻病毒（5.9%）、1例為副流感病毒（2.9%）。

薛瑞元總結，目前約6成屬於流感，接著是新冠2成3，吵的沸沸揚揚的黴漿菌目前沒有驗出。

▲機場定點採檢最新結果。（圖／疾管署提供）

薛瑞元補充，黴漿菌台灣也有，只是沒有造成大流行，如果沒有在邊境檢出、進來台灣後發病被檢驗出來，無法去鑑別是否從國外帶入還是本土流行。「目前為止不會把黴漿菌當成境外移入引起大流行」至於機場檢驗措施實施是否拉長，會看疫情進展研判，目前看起來很可能要延至農曆過年，農曆過年前從中國入境旅客逐漸增加，這個趨勢可以預測。

疾管署再次呼籲，秋冬為呼吸道傳染病好發季節，流感、新冠等呼吸道病毒於社區活動度持續，請民眾儘速前往施打流感及新冠XBB疫苗，以及時獲得保護力。

且春節將至，兩岸交流往來頻繁，民眾旅途中應留意自身健康狀況，入境若有發燒或類似流感症狀，應主動告知機場港口之檢疫人員，進行發燒篩檢及健康評估，入境後如有症狀持續或加劇等情形，應佩戴口罩儘速就醫，主動告知旅遊史供醫師評估診斷通報。

▲▼衛福部薛瑞元部長於今(2)日視察桃園國際機場「定點監測、鼓勵採檢」措施之執行情形。（圖／疾管署提供）