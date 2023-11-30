勇警追3年！逮製毒師徒3人組...抄億元喵喵　邊流淚邊抓人畫面曝

記者鄧木卿／台中報導

刑事局中部打擊犯罪中心2020年曾偵破1處製毒工廠，3年來一直追查幕後製毒師，日前終於在桃園一間民宅破獲毒品咖啡包原料「喵喵」，查扣成品及半成品重達200公斤，市值上億元，工廠內瀰漫濃烈嗆鼻味，並且強烈灼眼，令攻堅員警淚流不止，所幸，當場逮捕梁姓製毒師及2名徒弟，師徒3人被依毒品罪嫌送辦，經檢察官向法院聲押禁見獲准。

▲▼刑事局中打追查3年，終於逮捕3名製毒師徒，破獲上億元「喵喵」，過程中員警還被濃濃毒味嗆鼻淚流不止。（圖／民眾提供，下同）

警方表示，3年來不斷往返台中及桃園等地跟蒐，釐清製毒集團犯罪分工模式，無奈毒犯一直移動場所，增加警方查緝難度，如今終有收穫，確認是由梁姓主嫌購買製毒所需化學原料及設備，並教導2名徒弟麥姓男子、劉姓男子製毒。

麥男不但學製毒，也負責向化工原料行合法進口當時尚未列管之4-甲基苯丙酮，用來製作第四級毒品2-溴-4甲基苯丙酮，再胺化製成第三級毒品甲基-甲基卡西銅，為毒品咖啡包製作原料。

中打日前與桃園、台中、台北市及南投警方，在桃園市楊梅區、龍潭區的民宅，逮捕師徒3人及2名助手，查扣第三級毒品喵喵（甲基-甲基卡西酮）成品及半成品毛重200公斤、硝西泮毛重3公斤，以及防毒面具與製毒器具等，200公斤喵喵市值上億元，可供50萬人次吸食，所幸即時偵破，阻斷毒品流入市面。

刑事局呼籲，喵喵新興毒品咖啡包經常使用在開趴助興，主要成分均為化學合成，對人體健康危害甚鉅，已發生多起民眾吸食過量致死案例，請民眾切勿購買吸食。