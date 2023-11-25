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屏東地檢連手屏東榮觀「向日葵計畫」20年　逾千人受惠　

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦與屏東縣榮譽觀護人協進會人員到向日葵家中到贈禮品等 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦與屏東縣榮譽觀護人協進會人員到向日葵家中到贈禮品等 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署結合屏東縣榮譽觀護人協進會規畫與執行「向日葵援助家庭計畫」已邁入第20年，該計畫不僅關懷受保護管束人，更深入其家庭的重要支持者，每一年都會評選出在更生之路堅持不懈的受保護管束人、努力支持與協助更生人的父母親，讓更生人感受到社會的關懷與家庭的溫暖支持與鼓勵，迄今受惠人次已逾1000餘人。

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦與屏東縣榮譽觀護人協進會人員到向日葵家中到贈禮品等 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦與屏東縣榮譽觀護人協進會人員到向日葵家中到贈禮品等 。（圖／記者陳崑福翻攝）

協助曾經犯錯的更生人復歸社會是檢察機關推動司法保護的一項重要工作，透過輔導更生人回歸家庭，鼓勵他(她)的家人永不氣餒的接納，引導他走回正途。

「向日葵援助家庭計畫」，其中之「向日葵獎學金」，112年度共頒發39名求學中的受保護管束人、配偶及其子女，要鼓勵其在其保護管束期間能努力向學，透過求學翻轉生命。另「向日葵爸爸媽媽」計畫，112年度評選獲獎者計有4名受保護管束人的父母親，要鼓勵與表揚他們默默陪伴與支持。

屏東地檢署陳盈錦檢察長、潘連坤主任觀護人及榮觀協進會黃松美理事長等人，前往獲獎的向日葵爸爸、媽媽家中致贈匾額及禮品，並獻上祝福，讓這些家庭在長年因家人服刑所隨之而來的精神壓力、辛苦，透過本署到府關懷表揚，可以得到些許心靈上的慰藉。另外，也利用各種場合，由陳檢察長與黃理事長頒發努力向學的向日葵獎助學金。

榮觀協進會長期協助屏檢執行輔導受保護管束人復歸社會，規劃辦理各項預防犯罪宣導活動，並推動「向日葵援助家庭計畫」，落實推動有溫度的司法保護工作。該署期盼社會多給受保護管束人及更生人一個向上機會，也對於他的家屬多點同理、鼓勵與接納，協助其順利重返社會、迎向新生。

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