三重警勾結詐騙集團！蹲點摩鐵「偷拍」勒索偷情男女　6人遭聲押

▲情侶前往摩鐵。示意圖非本文當事人。（示意圖／ETtoday資料照）

記者戴上容／新北報導

新北市三重警分局1名林姓偵查佐涉嫌在2020年與詐騙集團勾結，提供從公務電腦取得的個資，讓詐騙集團向偷情男女勒索金錢。新北地檢署29日搜索約談涉嫌洩漏個資的員警、新北三重徵信業者等6人，今30日檢方漏夜複訊後，向法院聲請羈押禁見林姓偵查佐及林姓、賴姓、陳姓、范姓4名業者，其中，范姓男子為檢方諭令限制住居。

三重警分局偵查隊31歲林姓偵查佐2013年畢業分發至三重警分局服務，2014年7月調回台南第一分局服務，2016年7月回到三重分局，2022年7月考上偵查佐。據悉，2020年6月林姓偵查佐被內部檢舉替徵信業者查個資，當時內部調查以無實證結案。本月29日上午11時，新北地檢署指揮警政署、新北市警局督察室和政風室人員到分局搜索林姓員警。

原來，林姓員警涉嫌聯手恐嚇詐騙集團勒索取財，該集團手法是躲在台北薇閣等高級摩鐵外，專拍雙B等高級車輛進出，再用車牌請該員警查詢個資，進一步向偷情男女勒索取財。該案之所以曝光，是因檢察官查案時，意外發現林姓偵查佐涉嫌於2020年洩漏個資給徵信業者林姓男子等人，徵信業者林姓男子平時疑與三重基層員警都有互動。

新北檢署檢察官昨29日指揮警政署督察和新北市警局政風單位前往三重警分局，搜索林姓偵查佐的手機、電腦等設備的相關電磁紀錄，將林姓偵查佐帶回外，也帶回林姓、賴姓、陳姓、范姓、何姓男子等5名徵信業者共6人。經檢方漏夜複訊後，向法院聲請羈押禁見林姓偵查佐及林姓、賴姓、陳姓、范姓4名業者，其中，范姓男子為檢方諭令限制住居。

▲ 三重警偵查隊1警遭搜索帶走 。（圖／記者戴上容攝）

三重警分局表示，新北地檢署29日指揮警政署政風室、警察局督察室及政風室至本分局共同偵辦疑有員警於2020年洩漏個資情事，案件尚在調查中。三重警分局透露，該名員警立即調離偵查佐職務，後續將全力配合司法調查。