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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

成立海廢治理交流平台　管碧玲喊話：海廢議題應「去政治化」

▲▼管碧玲 海洋委員會主委 立法院內政委員會 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲海洋委員會主委管碧玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

海洋廢棄物影響海岸生態日益嚴重，成為全球關切的議題，海委會主委管碧玲今日表示，海洋保護應要去政治化，因為海保是人類生存共同的責任，中國大陸也知道海洋生態要保護，希望這個議題不要被搞成政治議題。此外，目前她已爭取到一個中長期計畫，要在印太地區建立一個海廢治理的交流平台，期待各國對海廢治理交換經驗，形成ㄧ個共同保護海洋生態的有影響力的對話平台。

管碧玲1日在臉書發文表示，海廢處理不完，世界各國都很關心，這個議題在APEC甚至成立治理平台，經濟體通過其海洋廢棄物治理途徑(APEC Roadmap on marine debris)合作應處，中國大陸近期也開始感受到從源頭減塑的重要性，例如對於養殖保麗龍問題，韓國以及我國都逐步輔導業者改用其他較耐久材質，未來也將在APEC海洋及漁業工作小組建議中國等國家，共同採取源頭管理，做好海上養殖管理，減少海廢來源。

管碧玲指出，中國大陸日前舉辦了「海洋污染防治之國際政策發展工作坊」，包含海洋廢棄物及永續廢棄物管理，海保署也派員參與，不僅分享我國海廢治理經驗，也呼籲各國共同致力打擊海廢，因為若成功實行減塑，臨海各國的海廢困擾都會改善，海廢是涉及中國大陸減塑政策能否成功的課題，希望他們能積極減塑，保護海洋。

「我已經爭取一個中長期計畫，要在印太地區建立一個海廢治理的交流平台，期待各國對海廢治理交換經驗，形成ㄧ個共同保護海洋生態的有影響力的對話平台。」管碧玲說，若海廢治理變成政治議題會傷害海洋，任何國家都不應該把海廢治理當作政治工具，就像抽砂一樣，她很小心沒有把它當作是灰色地帶策略的問題，而是用海洋保育的角度在國際發聲。

管碧玲指出，幾年下來，中國大陸也慢慢感受到海洋生態出了問題，應該要加強執法，至今獲得非常大的改善。針對金門海廢課題，海委會持續補助金門縣政府處理海漂廢棄物，企業也投入技術改善保麗龍去化，金門縣政府也很積極和對岸交涉海廢的議題，這些努力不宜一筆勾銷。

管碧玲強調，若把海洋保育作為政治操作的議題，連談判代表都是對方暗中指定，不但還沒開始談就輸了，談出來的內容也只會是對方選擇性給或不給的菜單，最後，最大的輸家將會是海洋。因此，管碧玲呼籲，請讓海廢議題去政治化，各國攜手應處。

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