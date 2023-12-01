今天現貨開賣！超商限量「聖誕禮物福袋」來了　賓士、BMW大放送

▲7-11今（1）日開賣限量聖誕福袋，此區為299元福袋，共有8款式，分為絨毛托特包、兩用伸縮束口包，內含A4文件夾1入、跨通路品牌優惠券39張+1套門市品牌商品組合、1張大獎抽獎券。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

以往超商都只有販售過年福袋，但現在也買得到「聖誕福袋」了！超商自今（1）日凌晨00點在全台門市現貨開賣「聖誕福袋」，今年攜手7大人氣肖像，包含Hello Kitty、史努比、Tom&Jerry等，共有3款價位可選，福袋款式也十分豐富，內含零食、飲料、優惠券以及抽獎券等，還有機會將賓士或BMW開回家。

7-11推出限量「7大卡通聖誕禮物福袋」，邀請Hello Kitty50周年、美樂蒂X酷洛米、史努比、Tom&Jerry、史迪奇、三眼怪、歐洲人氣Miffy共7大人氣肖像，於今日（12/1）凌晨00點在全台門市現貨販售共22款、限量26.3萬個聖誕禮物福袋，並規劃299元、499元、999元3種常見的交換禮物價位。



▲299元福袋內容大公開。



▲此為499元福袋，皆為直式托特包款，內含1.5L超大冷水壺、跨通路品牌優惠券39張+1套門市品牌商品組合、1張大獎抽獎券(序號加碼送1組，共2組中獎機會)。

「7大卡通聖誕禮物福袋」內容包含全新開發周邊商品、價值超過6500元以上的商品／品牌優惠券、零食飲料組合，其中優惠券有星巴克特大杯好友分享券、築間火鍋憑券享肉品／海鮮7選1等，999元（含）以上福袋優惠券更加碼贈送星巴克免費中杯美式1杯、7-11賣貨便免運券1張等。

不僅如此，每款福袋皆附有抽獎券，並依福袋價位由低至高分別加贈1次、3次、5次抽獎機會，也就是說，購買福袋價位越高，中獎機會更多，就有機會將Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC SUV全方位純電休旅或BMW iX xDrive40純電豪華旗艦休旅開回家。

▲此為499元福袋25L收納籃款，內含10吋掛鐘1入、跨通路品牌優惠券39張+1套門市品牌商品組合、1張大獎抽獎券(序號加碼送1組，共2組中獎機會)。



▲此為499元福袋15吋硬殼手提箱，內含跨通路品牌優惠券39張+1套門市品牌商品組合、1張大獎抽獎券(序號加碼送1組，共2組中獎機會)。



▲此為999元福袋，分為9L雙層烤箱款、多功能蒸煮料理鍋款、多功能電烤盤款、四輪摺疊購物車款，內含跨通路品牌優惠券39張+999元以上福袋專屬優惠券5張+1套門市品牌商品組合、1張大獎抽獎券(序號加碼送3組，共4組中獎機會)。

購買7-11聖誕禮物福袋還可享優惠！今（1）日起至12月5日止，只要至7-11門市持8大銀行信用卡或指定支付工具（國泰/中信/玉山/台新/富邦/聯邦/永豐/新光信用卡與icash2.0/icash Pay/悠遊卡/一卡通/橘子支付）購買福袋，單筆滿500元立折50元、滿1000元立折100元，回饋率達10%。

全家也推出3款聖誕禮物箱，其中，首推超療癒IP代表「爽爽貓與小勞撫」花苞束口袋，大容量外袋不僅可以拿來出遊時攜帶，隨袋還附贈肖像月曆小卡、便利貼、貼紙組及絨毛杯墊，而「瑪利歐絨毛提袋」同樣容量足夠，贈品有肖像桌曆、便利貼、貼紙組、造型壓克力夾2入組及零錢包，最後的「間諜家家酒手提箱」則內含桌曆、便利貼、貼紙組、絨毛杯墊與零錢包，手提箱還能當作收納使用，實用性超高。

▲全家推出3款限量聖誕禮物箱。（圖／全家提供，下同）

3款禮物箱除實用小物外，還送刮刮樂專屬禮物兌換券1張，100%必刮中獨家商品，即日起於全門市開賣，每款各限量1萬組，且凡購買聖誕禮物箱任1款加碼再獲得抽獎券1張，2024年3月6日前可至APP「抽獎趣」進行投注抽獎，有機會抽中價值近10萬元的Gogoro SuperSport電動機車或櫻花牌P0235RO淨水器。

▲▼2款禮物箱不僅內含多款實用小物，外袋還可以當作外出包使用。

▲3款禮物箱各限量1萬組，還有機會抽中Gogoro。