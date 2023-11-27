乘客座位上脫褲激戰！　空姐怒喊「把陰莖收回褲子裡」

▲空服員制止乘客在座位上激戰。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

空服人員必須在高空中應付各種千奇百怪的事件，而俄羅斯國家航空（Rossiya Airlines）一名空服員甚至必須要求2名乘客停止在座位上做愛。從曝光的影片可以看到，空服員還對著褲子已脫掉一半的男乘客說，「請你馬上把陰莖塞回褲子裡。」

根據《鏡報》報導，這起事件發生在2019年，當時俄羅斯國家航空一架班機從莫斯科飛往東部海參崴，結果在8個半小時的航程中，有一對男女居然竟無法控制性慾，直接在擁擠的座位上脫褲做愛，過程全被周圍乘客拍了下來。

當一名空服人員發現後，立刻上前制止兩人，告訴兩人飛機就快要降落了，兩人必須立刻冷靜下來坐好。從曝光的畫面可以看到，起初這對男女面無表情地看著空服員，完全沒有想要結束的樣子，所以空服員就大聲對著兩人說，「現在就把你（女子）的手從他的陰莖上放下，請你（男子）馬上把陰莖塞回褲子裡。」

報導指出，這對男女年約40多歲，飛機降落後發現兩人明顯喝醉，因此立刻遭到警方拘留，他們也面臨最多15天的行政拘留和罰款。