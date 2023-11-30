停火最後倒數！　哈瑪斯下令戰士「高度戒備」準備好重新開戰

▲ 以色列士兵與軍車24日在與哈瑪斯停火休戰期間，越境離開加薩。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以哈停火協議將於當地30日上午7時（台灣下午1時）到期，哈瑪斯據報已經下令在加薩的戰士做好準備，只要停火沒有延長，就要重啟作戰。雙方談判目前陷入僵局，美國國務卿布林肯也到訪以色列，希望盡可能延長停火，拯救更多人質並提供更多人道主義援助。

根據CNN，哈瑪斯30日聲明指責，以色列拒絕接受以延長停火換取7名被拘婦孺獲釋，以及歸還3名因以軍轟炸加薩而死的婦孺遺體，令談判陷入僵局。

哈瑪斯武裝分支「卡薩姆旅」（Al-Qassam Brigades）在Telegram發文聲稱，已經要求在加薩的戰鬥人員準備好，若臨時停火協議沒有延長，就要重新與以色列交戰，「卡薩姆旅要求其現役部隊，在停火的最後幾小時保持高度戰備狀態」，「除非官方發表聲明證實停火延長」。

關鍵中間人卡達外交部發言人29日向CNN稱，對於延長停火「非常樂觀」。但以色列國防軍（IDF）參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）同日聲明表示，以軍已經為停火結束後加薩的下個階段戰爭做好準備。

要求匿名的以色列官員28日則向《華盛頓郵報》表示，「我們預計明天過後還會有兩三天釋放人質和人道主義停火的時間，之後要麼恢復在加薩的行動，要麼可能達成後續協議。」

布林肯30日凌晨抵達特拉維夫，這是他自10月7日哈瑪斯突襲以來第三度訪以色列，此行將與該國領袖會晤，討論延長停火與增加對加薩人道主義救援事宜。