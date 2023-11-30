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Coser展爆「7500元神秘服務」！疑提供半套性交易　警方要查了

網友流出疑似CU角色扮演宇宙攤主服務菜單（左）。主辦方也發出的律師函緊急聲明（右）。（翻攝畫面）

▲網友流出疑似CU角色扮演宇宙攤主服務菜單（左），主辦方也發出的律師函緊急聲明（右）。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

台北松菸本月24至26日舉辦為期3天大尺度同人展「CU 角色扮演宇宙」，網路流出多段展場攤位主「7,500元清槍服務」影片，網友懷疑就是現場半套性交易，主辦方昨（29）晚透過律師函緊急聲明，將會釐清所有事項及徹查發生人，對於違規人CU將列黑名單禁止參展，及對該攤位報名人進行法律追訴，對此，轄區信義分局將進行調查。

引發爭議的CU角色扮演宇宙，被爆出有攤位主直接在價目表寫下，「7,500元5分鐘神祕服務」「本日買寫真送Ｏ含」等內容，讓現場粉絲超傻眼，宛如到了半套性服務現場。

網友的批評。（翻攝畫面）

▲網友的批評。（翻攝畫面）

有網友不解，CU角色扮演宇宙活動現場為何會有手天使項目，還標榜5分鐘7,500元，質疑會不會有盤？另名網友也說花7,500元可以幫尻5分鐘，有人有拍到菜單B，嗆明年再來就去檢舉。

網友的批評。（翻攝畫面）

▲網友的批評。（翻攝畫面）

得知活動引發爭議，主辦方在昨晚間發出律師函緊急聲明，指近日有部分人士在網路上宣傳、分享CU展上未經證實的事項，在與律師討論過及這幾日的採證後，發布以下聲明，CU內部亦會同時釐清所有事項及徹查發生人，對於違規人，CU將列黑名單禁止參展，以及對該攤位報名人進行法律追訴，待清查結束後，CU將另行公告。

對官方緊急聲明，不少網友直接在下方留言嗆聲：「當天就有人和主辦方反應了，你們卻不處理，現在炎上了再來趕快做切割」。也有參展攤主轉述當下狀況，真的就是「現場清槍」，甚至已經有影片流出。

據了解，CU 角色扮演宇宙參加攤主多數不是Coser，大多為大尺度模特兒，這屆主題為COSPLAY和 COSER，主辦人為1名網紅「陳希希」，轄區警方對此將進行清查。

負責主辦的網紅「陳希希」。（翻攝畫面）

▲負責主辦的網紅「陳希希」。（翻攝畫面）

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▲▼ 。（圖／記者王麗琴攝）

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