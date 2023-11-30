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剛拿到飲料10秒就打翻！店員貼心「再補一杯」：隱藏版服務

▲▼喝飲料,請客。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO打翻飲料。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣人愛喝手搖飲，不僅飲料店林立，品項也不斷推陳出新，甚至還有隱藏版服務，有網友買了一杯手搖飲，剛拿到轉頭走了幾步，不小心手滑掉了，飲料當場噴出來打翻在地，沒想到店員竟說「我再補一杯給你」，讓原PO超驚喜，對此，網友指出，很多手搖店都有「再補一杯」的貼心服務。

該網友在Dcard發文，「店員是天使，天使是店員」，剛買完手搖飲，轉頭走了5步，因為手上有拿東西，想要換手拿結果拿不穩，飲料打翻在地，趕緊去跟店員拿衛生紙，店員得知後拿著掃把清掃，「把還有一半的飲料也掃了，我就想說，啊啊啊啊，還可以喝的，怎麼就也掃起來了」。

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沒想到，店員下句話竟說「我再補一杯給妳」，原PO不敢相信，開心到當場尖叫，「做好拿給我的時候，我真的超級開心，對她小小鞠躬再跟她說謝謝，我應該要90度鞠躬才對」。

▲很多店都會再補一杯給客人。（示意圖／ETtoday資料照）

▲很多店都會再補一杯給客人。（示意圖／ETtoday資料照）

對此，有網友透露，其實大多數的手搖店都會這樣做，如果客人飲料灑了，會補一杯新的，「前面的客人剛拿到飲料就在店門口摔爆了，店員也是出來清然後補給他一杯」、「被補了一杯飲料真的有被感動到，一整天心情都暖暖的」、「人家外送來，我拿的時候沒拿好摔破了，人超好的，回去再幫我做一杯來，不收錢」。

還有曾在手搖店打工的網友指出，「滿多飲料店都有這個潛規則的，之前打工有聽說」、「之前在飲料店打工也會給客人重泡，我們店是會算封膜數，摔破了只要拿封膜的屍體釘上報表就能核銷」、「通常只有直營店才有的潛規則，加盟的要看老闆」。

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