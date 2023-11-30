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大陸 大陸焦點 特派現場

陸動力電池大廠突停工停產　行業產能過剩...10個月內9間企業出局

▲捷威動力。（圖／翻攝捷威動力官網）

▲捷威動力在大陸動力電池業市佔率約排在第13位。（圖／翻攝捷威動力官網）

記者魏有德／綜合報導

資本額高達12.1億元人民幣（約53億元新台幣）的大陸動力電池大廠捷威動力近日傳出一份「內部通知」，通知提到，受市場及上下游產業鏈等客觀因素影響，為保證公司業務可持續發展，天津捷威將於12月1日起開始停工停產，停產期間總部（技術中心T6產品線、工程中心儲能先期工程部、銷售與市場拓展中心儲能業務部）非基層員工統一放假，基層員工統一組織脫產培訓。

▲捷威動力。（圖／CFP）

▲捷威動力傳出天津總部將從2023年12月1日起停工停產。（圖／CFP）

《每日經濟新聞》報導，為進一步了解情況，捷威動力官方電話提示為「該電話已欠費停機」。捷威動力內部人士僅表示，「這件事情沒什麼好證實的。」根據媒體消息，捷威動力此次並非全員停工，年底捷威動力或引入戰投。

捷威動力官網顯示，該公司成立於2009年，總部位於天津，擁有鹽城、長興兩大生產基地，有效產能達到10GWh，在職人員超過2400名。該公司產品聚焦在新能源汽車和儲能兩大業務板塊，天津作為捷威動力的動力業務中心，嘉興作為其儲能業務中心，產品路線涵蓋三元、鐵鋰和軟包、方形電池。

根據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據，今（2023）年前10個月，大陸新能源汽車市場實現裝車配套的動力電池企業有48家，而去（2022）年底該數值為57家，代表著已經有9家動力電池企業在10個月內被淘汰出局。

大陸一名動力電池業內人士也透露，排名前五的企業，未來市場佔有率會在90%以上，「當下諸多中小型的動力電池企業都難逃被洗牌命運，這也意味著，對企業來說，降本增效刻不容緩。」

數據顯示，截至2022年年底，大陸動力電池產能為1260GWh，截至2023年6月底，動力電池產能為1860GWh，2022年產能利用率為51.6%，2023年有可能降至41%。

▲捷威動力。（圖／CFP）

▲捷威動力在2023上海車展內的展台。（圖／CFP）

中國汽車動力電池產業創新聯盟理事長董揚曾發文提醒，「一般產品產能利用率的合理範圍在70%至80%，動力電池因為行業特性，綜合產能利用率在50%至60%是比較理想的狀況。即便如此，2023年動力電池產能利用率也已遠低於理想狀況。」

大陸動力電池業競爭日趨白熱化之際，儲能和出口成為消化多餘產能的方向。據了解，從2023年1至10月，儲能電池累計銷量已經佔到電池總銷量的12.8%，動力和儲能電池合計累計出口達115.7GWh，佔前10個月累計銷量20.8%。其中，動力電池累計出口101.2GWh，佔比87.5%，累計同比增長105.4%，增速遠高於國內市場的37.1%。

大陸高工鋰電董事長張小飛強調，「2024年、2025年，海外佈局是頭部企業必然要走的路，不管是去東南亞、歐洲還是美洲。」

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