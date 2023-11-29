快訊／光電工程施工到一半！台中籃球場屋頂突塌成V型

記者鄧木卿、許權毅／台中報導

台中市烏日區今天下午一處籃球場突傳屋頂坍塌意外，屋頂對折成V型，所幸無造成人員受傷。警消趕到現場趕緊拉起封鎖線，至於事發原因還要進一步調查。

▲光電工程施工到一半，台中烏日區一處籃球場屋頂突塌成V型。（圖／記者許權毅攝，下同）



消防局在今天下午1點41分接獲烏日區長春街及光日路口救護通報，立即派員前往。消防人員趕到現場後回報，現場為烏日區活動中心籃球場設置太陽光電發電系統工程，現場確認無人員受傷受困，交由員警處理，人車返隊待命。

工地張姓負責人受訪表示，當時是工地休息時間，樑柱已經蓋好一個月左右，出問題的應該是樑柱部分，「當下自己獨自進去要補材料，沒想到才1分鐘就倒下來！」

▲鐵皮屋頂坍塌，停在籃球場的廂型車險些被壓扁。（圖／記者許權毅攝）



運動局表示，烏日活動中心籃球場設置太陽光電發電系統是金氏科訊全額出資民間辦理，在既有2座籃球場進行太陽光電棚架興建。

運動局指出，全案目前廠商施作模組而發生支架倒塌事件，倒塌範圍約一座全場籃球場，事發時現場無施工無人受傷。已經到場要求廠商設立封鎖線，並做好安全圍阻措施，同時要求進場清理，會究責施作廠商並要求審慎處理後續積極改善。

▲台中烏日籃球場屋頂突塌成V型，鐵皮屋頂直接斷裂。（圖／記者許權毅攝）