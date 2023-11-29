快訊／高雄12／6停水20hrs！5.9萬戶受影響　停水範圍曝光

▲高雄12/6將停水。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

準備儲水！台灣自來水公司第七區管理處發布通知，高雄旗津、小港、前鎮區，以及臨海工業區、大發工業區等地，將於12月6日辦理停水，預計影響供水10.5至12小時，總計有5.9萬戶受影響。

台灣自來水公司第七區管理處表示，因辦理112年度鳳山淨水場高低壓設備檢驗暨小港區東林路1500mm管線維修，須配合停水檢驗及施工，預定停水時間為12月6日上午8時30分起至12月7日上午4時30分止，影響供水時間總計20小時，請影響民眾提前儲水備用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台水公司提醒，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

【停水、降壓區域】影響範圍如下：

1、工業用水停水區域：

(1).臨海工業區。(112年12月6日(三)上午8時30分至12月7日(四)上午4時30分，預計影響供水20小時)

(2).大發工業區、林園工業區及和發產業園區大發基地。(112年12月6日(三)上午8時30分至19時00分，預計影響供水10.5小時)

2、民生用水停水區域、里別：(112年12月6日(三)上午8時30分至19時00分，預計影響供水10.5小時，旗津區除外)

(1).旗津區全區。(112年12月6日(三)上午8時30分至20時30分，預計影響供水12小時)

(2).小港區：港口里、港明里、港后里、港墘里、港南里、港興里、港正里、小港里、大苓里、三苓里、龍鳳里、鳳鳴里、鳳林里、鳳森里、鳳源里、鳳興里、鳳宮里、順苓里(沿海路以東、大鵬路以西、宏平路以南、康莊路以北包圍區域)、正苓里(沿海路以東、大鵬路以西、宏平路以南、康莊路以北包圍區域)、二苓里(沿海路以西區域)、店鎮

里(沿海路以西區域)。

(3).前鎮區：鎮北里、振興里、建隆里、忠純里、興邦里、鎮中里、前鎮里、鎮榮里、鎮昌里、鎮海里、平等里、鎮陽里、鎮東里、明孝里、草衙里、明義里、平昌里、信德里、興仁里、興化里、信義里、明道里、明禮里、仁愛里、德昌里、明正里。