高雄晶英bug價「萬元變2710元」！業者沒反悔：歡迎入住

▲晶英國際行館9月首次出現bug價，2710元就能入住御典侶驛市景大床房。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

訂房網站不時會出現Bug價，若幸運遇上業者認帳，搶到的民眾可說是「卯死」。易遊網今年9月出現標錯價的狀況，原本住一晚要價萬元的高雄晶英國際行館，雙人房最低一晚只要2710元，最後業者大方全數認賠。飯店今日再度表示，只要消費者訂房成功，飯店絕對是用心款待。

Agoda在本月3日半夜出現Bug價格，原本住一晚要價近8000元的君悅酒店，一晚只要2000、3000元，最低下殺到3折。當時君悅酒店表示，「將如實際提供民眾住宿，以避免後續延伸之爭端。」未料，近日有不少消費者被取消訂單，飯店表示，「所有訂單皆在第三方線上預定平台agoda完成，所以所有預定須遵守該平台的相關取消政策。」部落客「機票博士 不累哥」就對此表示：「只能說第一時間認bug後，現在全面取消推給agoda，感覺真的很差。」並大讚「高雄承億有誠意，高雄晶英Bug好棒棒。」

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▲易遊網上的高雄晶英住宿價格標錯，萬元變2千多元。（資料圖／取自「布萊N 食宿人生」臉書）

事實上，高雄晶英國際行館在今年9月也出現Bug價，只要搜尋訂明年1-6月客房，當時住一晚、含早餐、含稅價，最便宜要9600元，而bug價最低只要2710元含稅，幾乎打了28折。不少網友直接連訂5晚，也有網友228連假、端午連假都訂好訂滿。

易遊網當時大方全數認賠，高雄晶英也對此表示，「會做足準備款待好每一位旅客」。記者今日再次詢問高雄晶英是否會如實提供住宿，業者仍強調，只要旅客踏進行館，絕對是用心款待歡迎每一位貴賓。

▲▼晶英國際行館御典侶驛市景大床房。（圖／記者許宥孺攝）

事實上，晶英國際行館僅接待10歲以上貴賓，是較為罕見，也因此培養不少喜歡寧靜氛圍的熟客，而行館房價將較於高雄住宿價格確實略高，也較讓人猶豫，不過遇上這次bug價，飯店業者也聽到消費者心聲，不少旅客打電話來確認，直呼平常沒有機會來住，這次真的賺到了。

實際查詢今(28)日高雄晶英國際行館含早餐專案房價，御典侶驛市景大床房型定價3萬3000元，今日即時房價7799元；御心侶驛港景大床房型定價3萬4700元，今日即時房價9799元；御景侶驛雙景大床房定價3萬6700元，今日即時房價是9799元。

▲▼晶英國際行館御心侶驛港景大床房。（圖／記者許宥孺攝）

至於當時有多少筆訂單成立？業者坦言，目前仍沒有辦法確定當時有多少房間被預訂，因有部分是旅客自行取消住宿，也有旅客可能因行程有異動或有更合適其需求的選擇，因此房間數仍是浮動。

記者也實際走一趟，帶領讀者開箱晶英國際行館，全棟套房冷氣出風口都是獨立臭氧設備，房內Mini Bar全招待，其中「2710元」的御典侶驛市景大床房，窗外可看向城市景觀，有一大床、沙發區甚至還有更衣間，以及乾溼分離浴室，雖是行館最便宜的套房，不過也有18坪大，在日本都會區同坪數可隔為2間房型。

御景侶驛雙景大床房則是最熱門房型，也是飯店較為稀有的邊間房型，可同時看向市景、港景。

▲▼晶英國際行館御景侶驛雙景大床房。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼晶英國際行館總裁行館。（圖／記者許宥孺攝）