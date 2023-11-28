　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄晶英bug價「萬元變2710元」！業者沒反悔：歡迎入住

▲▼晶英國際行館御典侶驛市景大床房。（圖／記者許宥孺攝）

▲晶英國際行館9月首次出現bug價，2710元就能入住御典侶驛市景大床房。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

訂房網站不時會出現Bug價，若幸運遇上業者認帳，搶到的民眾可說是「卯死」。易遊網今年9月出現標錯價的狀況，原本住一晚要價萬元的高雄晶英國際行館，雙人房最低一晚只要2710元，最後業者大方全數認賠。飯店今日再度表示，只要消費者訂房成功，飯店絕對是用心款待。

Agoda在本月3日半夜出現Bug價格，原本住一晚要價近8000元的君悅酒店，一晚只要2000、3000元，最低下殺到3折。當時君悅酒店表示，「將如實際提供民眾住宿，以避免後續延伸之爭端。」未料，近日有不少消費者被取消訂單，飯店表示，「所有訂單皆在第三方線上預定平台agoda完成，所以所有預定須遵守該平台的相關取消政策。」部落客「機票博士 不累哥」就對此表示：「只能說第一時間認bug後，現在全面取消推給agoda，感覺真的很差。」並大讚「高雄承億有誠意，高雄晶英Bug好棒棒。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼易遊網上的高雄晶英住宿價格標錯，萬元變2千多元。（圖／取自「布萊N 食宿人生」臉書）

▲易遊網上的高雄晶英住宿價格標錯，萬元變2千多元。（資料圖／取自「布萊N 食宿人生」臉書）

事實上，高雄晶英國際行館在今年9月也出現Bug價，只要搜尋訂明年1-6月客房，當時住一晚、含早餐、含稅價，最便宜要9600元，而bug價最低只要2710元含稅，幾乎打了28折。不少網友直接連訂5晚，也有網友228連假、端午連假都訂好訂滿。

易遊網當時大方全數認賠，高雄晶英也對此表示，「會做足準備款待好每一位旅客」。記者今日再次詢問高雄晶英是否會如實提供住宿，業者仍強調，只要旅客踏進行館，絕對是用心款待歡迎每一位貴賓。

▲▼晶英國際行館御典侶驛市景大床房。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼晶英國際行館御典侶驛市景大床房。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼晶英國際行館御典侶驛市景大床房。（圖／記者許宥孺攝）

事實上，晶英國際行館僅接待10歲以上貴賓，是較為罕見，也因此培養不少喜歡寧靜氛圍的熟客，而行館房價將較於高雄住宿價格確實略高，也較讓人猶豫，不過遇上這次bug價，飯店業者也聽到消費者心聲，不少旅客打電話來確認，直呼平常沒有機會來住，這次真的賺到了。

實際查詢今(28)日高雄晶英國際行館含早餐專案房價，御典侶驛市景大床房型定價3萬3000元，今日即時房價7799元；御心侶驛港景大床房型定價3萬4700元，今日即時房價9799元；御景侶驛雙景大床房定價3萬6700元，今日即時房價是9799元。

▲▼晶英國際行館御景侶驛雙景大床。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼晶英國際行館御心侶驛港景大床房。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼晶英國際行館御心侶驛港景大床。（圖／記者許宥孺攝）

至於當時有多少筆訂單成立？業者坦言，目前仍沒有辦法確定當時有多少房間被預訂，因有部分是旅客自行取消住宿，也有旅客可能因行程有異動或有更合適其需求的選擇，因此房間數仍是浮動。

記者也實際走一趟，帶領讀者開箱晶英國際行館，全棟套房冷氣出風口都是獨立臭氧設備，房內Mini Bar全招待，其中「2710元」的御典侶驛市景大床房，窗外可看向城市景觀，有一大床、沙發區甚至還有更衣間，以及乾溼分離浴室，雖是行館最便宜的套房，不過也有18坪大，在日本都會區同坪數可隔為2間房型。

御景侶驛雙景大床房則是最熱門房型，也是飯店較為稀有的邊間房型，可同時看向市景、港景。

▲▼晶英國際行館御景侶驛雙景大床房。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼晶英國際行館御景侶驛雙景大床房。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼晶英國際行館御景侶驛雙景大床房。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼晶英國際行館總裁行館。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼晶英國際行館總裁行館。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼晶英國際行館總裁行館。（圖／記者許宥孺攝）

ET快訊
米可白拍「激情床戲」突眼前一片黑！　3年來最嚴重發病
待機電器默默吃掉你的錢！這產品「有關等於沒關」　比冷氣還耗電
林志玲PO金馬合照「裁掉兩邊來賓」！　急道歉
快訊／幼犬慘遭路殺　兇手抓到了！
大巨蛋亞錦賽中韓戰　取消現場購票
中國「螺螄粉」網購都違法！北市衛生局要抓了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黴漿菌「入侵校園」？羅一鈞急澄清：用詞過頭

好市多盒裝蛤蜊驚見菸蒂　衛生局稽查：源頭為嘉義縣廠商

高雄晶英bug價「萬元變2710元」！業者沒反悔：歡迎入住

被軌道耽誤的便當店！台鐵鐵路便當節奪「台灣活動卓越獎」　

等路人13秒仍被罰！職業駕駛赴交部協商　喊話「限制每人檢舉數」

資深志工98歲！食物銀行服務逾10年還研習　熱血喊：做到最後一刻

LINE「8款免費貼圖」限時下載！DIOR法式風情激美、疊字生物超Q

2024「超強運3生肖」職場走大運！事業一路飆　升官加薪平步青雲

「18萬公路車」被偷騎摔爛！他1招讓老婆認錯賠錢　結局被讚爆

台灣中學生公民認知奪世界冠軍！贏過瑞典、挪威、德國

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

2汪散步見救護車鳴笛經過　下秒扯嗓狂凹嗚：大家讓讓

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

Lulu公開「金馬五大通緝犯名單」細節　被讚「陶晶瑩2.0」謙虛回：繼續努力啦

鍋吃一半「巨鼠掉下來」　錢都道歉：即刻停業2天

黴漿菌「入侵校園」？羅一鈞急澄清：用詞過頭

好市多盒裝蛤蜊驚見菸蒂　衛生局稽查：源頭為嘉義縣廠商

高雄晶英bug價「萬元變2710元」！業者沒反悔：歡迎入住

被軌道耽誤的便當店！台鐵鐵路便當節奪「台灣活動卓越獎」　

等路人13秒仍被罰！職業駕駛赴交部協商　喊話「限制每人檢舉數」

資深志工98歲！食物銀行服務逾10年還研習　熱血喊：做到最後一刻

LINE「8款免費貼圖」限時下載！DIOR法式風情激美、疊字生物超Q

2024「超強運3生肖」職場走大運！事業一路飆　升官加薪平步青雲

「18萬公路車」被偷騎摔爛！他1招讓老婆認錯賠錢　結局被讚爆

台灣中學生公民認知奪世界冠軍！贏過瑞典、挪威、德國

賴清德最新廣告「選和你一樣好的人」　侯友宜嗆：你好人壞人搞不清？

北韓兵板門店「帶槍站哨」打破非武裝共識　邊境修崗哨、布署重武器

啦啦隊女神王芯羽推新曲　深邃事業線害粉絲暴動了

寇乃馨素顏沒被認出　路人以為「黃國倫帶小三」使眼色：有秘密齁

最高檢察署攜手台啤籃球隊　共同維護台灣籃球運動發展

米可白拍「激情床戲」突眼前一片黑！　3年來最嚴重發病：噁心想吐

每周喝四天配醃製下酒菜　中年男胃脹一個月就醫確診早期胃癌

黴漿菌「入侵校園」？羅一鈞急澄清：用詞過頭

誰給2億元美金要柯文哲當副手？　侯友宜：去問民眾黨吧！

疑2000萬房貸壓力太大　北市郵務中心2寶媽墜樓亡

調皮鸚鵡奮力想爬進紙箱　腳滑跌落森77：上不去！

生活熱門新聞

薪水3萬！他養7個小三「有整串鑰匙還編號」

3生肖2024年轉運了！揚眉吐氣行大運　

LINE母公司個資外洩　數位部要補償方案

準備發財！　2024年「4大星座」財運旺爆

UNIQLO「隱藏服務」曝光！　一堆人不知道

12月「超強運三生肖」旺到爆！

蔡尚樺爆秘戀T1林秉聖！交大男友「IG限動曝」

英國正妹險被「台男夜店設局」撿屍　反遭網友檢討

明雨區擴大　周四更強冷空氣襲台

台中購物節盧秀燕也中獎　全捐瑪利亞基金會

黴漿菌肆虐！護理師狂咳2個月快篩確診

除了日本「哪些國家會想去3次以上？」　網秒答1地

今晨13.6℃！　「連下4天」轉雨時間曝

買丹丹漢堡送濾網？他見杯底卡鐵塊傻眼

更多熱門

相關新聞

沒有建物、土地！　驚見房東開價百萬賣「收租權利」

沒有建物、土地！　驚見房東開價百萬賣「收租權利」

售屋網站上有不少店面出租，不過現在竟然有高雄房東只賣「收租權利」，買家自備百萬元，就直接可當現成店面包租公，但沒有建物跟土地所有權，這種新形態的收租模式，專家不諱言指出，非常少聽到，要留意空置期等隱形成本。

高雄第4家直營！東森房屋亞灣經貿店開幕

高雄第4家直營！東森房屋亞灣經貿店開幕

即／高雄大樓火警！11樓竄黑煙1人被救出

即／高雄大樓火警！11樓竄黑煙1人被救出

即／遭活埋1.5小時！高雄工人送醫搶救不治

即／遭活埋1.5小時！高雄工人送醫搶救不治

即／拖板車繩索斷裂木材噴出　掃倒3機車1送醫

即／拖板車繩索斷裂木材噴出　掃倒3機車1送醫

關鍵字：

高雄晶英國際行館bug

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

阿本頭痛驚罹腦瘤…醫宣判「非死即殘」！

獨家／「破億神曲女團」aespa被爆來台唱尾牙！員工：好爽，看免費

蔡尚樺斷11年男友！小號翻出「爆秘戀T1林秉聖」

邱澤甜蜜牽手許瑋甯「二度蜜月」被野生捕捉

陳慕義澄清沒上建中　更正學歷驚呆網：比念建中更猛

快訊／INFINITE南優鉉證實罹罕見癌症！手術前還來台開唱

爽中500元載具獎　隔天開APP「500元沒了」

洪詩「真的徵不到員工」挺6月孕肚哭了

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

林襄10年前照片遭翻出！　

40%的人做愛用口水潤滑　性專家：恐得性病

LINE「記事本」漏洞資訊外洩！官方發通知：用戶快做這動作

邰智源「按時送名牌」！

「長榮正妹機師」起底是AKB48台灣研究生

誰「開價2億美元」要柯文哲當副手？　趙少康猜到了！

更多

最夯影音

更多
台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買
前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面