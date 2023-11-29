新光「已婚名醫」偷吃護理師　她加入群組驚變小四

▲婦產科名醫潘恒新（左）與護理師小四（右）交往3年。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北某大型醫院的婦產科醫師潘恒新，多次在媒體發表婦產科衛教知識，也曾代表新光醫院參與「手術善其事」YouTube頻道錄製，形象專業，很受病患信賴，但本刊最近接獲爆料，指潘私下行為不檢，隱瞞已婚身分劈腿2女，還害2女懷孕、流產，非常誇張。

▲潘恒新是婦科名醫，形象專業，卻劈腿2女，害人流產。

知情人士A小姐告訴本刊，她的閨密B小姐在某婦幼醫院擔任駐診護理師，3年前，潘恒新到該院任職，2人互動不錯，潘還常替B小姐準備早餐示好，最後2人越走越近，進而交往。3年間，2人就像正常情侶般互動，潘也曾出示配偶欄空白的身分證，強調自己單身，取信B小姐。沒想到今年6月，1名女子傳訊給B小姐，才掀開潘的假面具。

▲小三發現潘恒新劈腿後，將潘、小四拉進群組攤牌。

這名女子是潘恒新口中的「表妹」，她突然創了1個Line群組，並將潘及B小姐拉入，一開始，她客套感謝B小姐在工作上協助「表哥」，隨即話鋒一轉，攤牌表明自己其實不是潘的表妹，而是潘交往6年的女友，甚至語出驚人：「他會交女朋友是身不由己，因為老婆長期都不在身邊照顧。」這名女子還自稱是潘的小三，指B小姐是小四，並要B小姐幫忙保密。

對於小三的說法，潘恒新沒否認，B小姐大受打擊，決定分手，潘為挽回B小姐，持續傳訊給她，要她封鎖小三。潘告訴B小姐：「我們是我們，不要一直往過去走，我不會虧待你！」還說B小姐是他一生一世的好伴侶，但當B小姐追問他，是否會與小三分手等關鍵問題，潘卻避而不談。

更多鏡週刊報導

【全文】劈二女害流產、告小三逼墮胎 南北醫界渣男婚外惡行曝光

【南北渣醫狂偷吃2】小三心機逼退情敵手段狠 潘恒新遭控多劈回應了

【南北渣醫狂偷吃3】不倫女同事誘懷孕 鮮肉心理師甜嘴好會騙