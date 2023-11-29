考上公職「每月加班180小時」！他做功德快崩潰　過來人出招神解

▲公務人員俗稱鐵飯碗，但並不與輕鬆畫上等號。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

公務員工作穩定、薪水也不錯，被不少人視為「鐵飯碗」。不過，近日卻有網友發文抱怨，他好不容易考上公職，但卻經常加班，平均每個月加班110小時，有時甚至會到180小時，且多的時數通通是做功德，讓他不今困惑「這是常態嗎？」對此，有過來人也出面傳授應對方式，引發不少網友關注。

一名網友在Dcard發文指出，他在某直轄市擔任公職，但卻與想像中的情況有很大落差，因為每個月他都必須加班110小時甚至180小時，且報班還不能超過，多的時數通通是做功德，讓他快撐不住了，求問網友這是否正常「小弟不知道該不該重考或是回私人企業，希望各位朝九晚五的大大給點意見。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，馬上引發不少網友熱議，紛紛直言「不正常。你算一個月（30天）120小時，平均一天加班4小時。這很血汗好嗎！」、「不正常。除非你是警消才有可能破百，22天*4小時了不起88小時，110小時這個是停休再停休了吧」、「不正常，我在的整個單位沒人在加班的，4點半大家就都在收東西準備下班了」。

另外，也有過來人建議「就不要加啊，你加那麼多硬把工作做完，上面就以為一個人就夠了，就不會補人，你就一輩子都要加下去，適度的讓工作爆掉上面才會知道你真的忙不過來，才有調整的可能，頂多一年拿乙而已，不要沒頭沒腦的硬拼」、「沒有經濟壓力，做得很痛苦一律建議重考，不論是工時還是主管有病都是，一直撐只會撐出病來」、「時間到，管他做不做的完直接下班，我絕對不做沒有加班費的工」。