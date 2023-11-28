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快訊／印度41人受困坍塌隧道　開挖17天「首位工人被救出」

文／中央社

印度媒體報導，救援41名受困印度隧道工人的工作出現突破，近60公尺長通道今天終於打通，第一位工人已被救出脫困。

印度新聞信託社（Press Trust of India）報導，救援人員已救出一名男性工人。法新社記者在現場目擊救護車從隧道入口離開。

北阿坎德省（Uttarakhand）興建中的西爾基亞拉隧道（Silkyara Tunnel）12日發生塌坍意外，41名工人受困數公噸重坍塌土石和混凝土廢墟堆的另一側，等待救援。

新德里電視（NDTV）報導，以鑽孔機進行的搜救行動一再受挫，無法打穿近60公尺厚的岩石和土堆，以置入直徑約61公分的金屬逃生通道。

技巧純熟的所謂「老鼠礦工」（rat miners）昨天加入救援行列，利用所謂「鼠洞」（rat-hole）挖礦技法清除最後區段，朝著受困工人方向徒手挖掘石塊和礫石，救援工作終有進展。

▲▼印度隧道坍塌41工人受困2週。（圖／路透）

▲印度隧道坍塌「41工人受困17天」，救難團隊28日終於救出1人。（圖／路透）

TIMES NOW電視台報導，國家災害管理局（National Disaster Management Authority）官員哈斯南（Syed Ata Hasnain）稍早在記者會中表示，每位工人估需3至5分鐘爬出通道，41名工人全數脫困估耗3至4小時。

這條興建中的4.5公里長隧道12日部分坍塌，今天脫困之前，來自印度赤貧省分的這群低薪工人持續透過一條管道獲得食物、水、光線、氧氣和藥品，才得以存活。

這條隧道是造價15億美元的「四聖地公路」（Char Dham Highway）一部分。這條公路是總理莫迪（Narendra Modi）最雄心勃勃計畫之一，以總長890公里路網連結印度教4大聖地。

當局尚未說明造成隧道塌陷的原因，不過這個地區經常發生山崩、地震和水患。

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