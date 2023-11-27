印度41隧道工人受困15天！改垂直開挖救人　低溫9°C救援難度高

▲印度41名工人至今受困坍塌隧道超過15天，搜救行動持續進行。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度北阿坎德邦（Uttarakhand）高速公路隧道施工處12日發生坍塌事件，41名工人受困至今超過15天，相關單位持續展開救援，垂直鑽孔作業已經開始。在事故現場，國際專家表示，受困者可望在聖誕節前脫困，但此時距離聖誕節還有大約一個月的時間。

綜合NDTV、路透等報導，搜救人員過去這陣子一直試著從水平方向打出一條通道來救人，但卻飽受機具故障困擾，在團隊清除損壞的設備之後，在最後10公尺這一段必須改為手動鑽探。印度軍方目前也已加入救援行動。

就在26日，救援團隊從受困者上方的山頂著手開闢另外一條通道，使用垂直鑽孔的方式來救人。國家公路基礎建設發展有限公司的高層艾哈邁德（Mahmood Ahmed）表示，如果沒有重大障礙，預計透過垂直鑽孔至隧道的方式，需要4天時間。

▲搜救隊正展開垂直鑽探作業，嘗試另闢新通道來救人。（圖／路透）

這群41名工人迄今已受困超過360個小時，接下來可能還要再等數日、甚至數周才能安全獲救，當局稱受困者很安全，有燈光、氧氣、食物、水及藥品。在此之際，目前已有41輛救護車在隧道入口處待命，準備把工人們送往Chinyalisaur社區健康中心，並設立指定病房；病房有41張裝設氧氣設備的病床，要為每名工人提供醫療照護。

只不過，當地27日預計出現惡劣天氣，包括雷雨、冰雹，最低氣溫將來到攝氏9度，救援團隊將面臨諸多困難。但救援組織表示，團隊有接受過各項培訓，已做好應對準備。

國家災害管理局成員哈斯南（Syed Ata Hasnain）表示，這次的行動可能需要很長時間，一切情況不可預測，並未給出任何時間表。而國際專家迪克斯（Arnold Dix）表示，受困者可望在聖誕節前脫困，但目前距離聖誕節還有一個月的時間。