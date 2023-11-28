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魚刺卡喉「狂吞白飯」自救　阿姨「小腸破掉」引發腹膜炎！

▲▼魚刺卡喉「狂吞白飯」自救　阿姨「小腸破掉」引發腹膜炎！。（圖／翻攝微博）

▲婦人的腸子被魚刺刺破。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州一名59歲的婦人日前吃魚時被魚刺卡到喉嚨，急忙猛吞好幾口白飯「自救」，但幾天後，她卻因腹部嚴重疼痛被緊急送到醫院治療。醫師檢查之後發現，婦人的小腸被魚刺給刺破，引起了嚴重的腹膜炎，必須緊急進行開腹手術。

根據陸媒報導，婦人10月底一邊吃魚一邊聊天，被一根很大的魚刺卡住喉嚨，於是猛吞了好幾口米飯，把魚刺給吞了下去。

第二天，婦人開始感到腹部有一點痛感，到了第四天，實在痛到受不了，被緊急送到醫院治療。醫師檢查後發現，婦人白血球嚴重超標，屬於腹膜炎的警訊，且小腸內有條狀的異物，疑似就是前幾天吞下肚的魚刺。

醫師更發現，婦人的腹腔內有大量膿性腹水，迴腸部有一根碩大的魚刺穿破小腸，露出尖頭。

▲▼魚刺卡喉「狂吞白飯」自救　阿姨「小腸破掉」引發腹膜炎！。（圖／翻攝微博）

由於腸穿孔時間較久，發生嚴重的瀰漫性腹膜炎，腔鏡已無法解決問題，醫師決定轉為開腹手術。取出魚刺後，因感染太重，無法馬上進行小腸吻合，在徵得家屬同意後，醫生進行腸造口，讓排泄物從「人工肛門」排出，幾個月後再進行二期手術。

醫師表示，婦人的情況並非個例，很多患者在被魚刺卡喉時首先想的是把魚刺吞下去，但進入腹腔的魚刺是巨大的隱患，若刺入食道甚至刺破食道旁的主動脈，會發生生命危險；進入胃部，可能導致胃穿孔；進入腸子，會導致腸穿孔；也可能進入肛門，導致肛門周圍膿瘍，「遇到魚刺卡喉不要嘗試吞飯糰、喝水、喝醋等，應避免吞嚥，及時到醫院就醫。」

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