算數算到床上去　美教師「激戰男學生」多次！爸媽看定位傻眼

▲數學女老師蘿絲與男學生發展不當關係，目前被校方解聘。（圖／翻攝自Brevard County Sheriff`s Office）



記者曾羿翔／綜合外電



美國佛羅里達州近日爆出校園醜聞，一名37歲中學數學教師蘿絲（Kirsten Rose）涉嫌與學生發展不當關係，事件因家長察覺異狀而曝光。據了解，男學生某晚返家時間異常，父母查看定位後發現其長時間停留在陌生住所。面對追問，起初僅稱與「女朋友」見面，最終才坦承實情，讓整起事件浮上檯面。

綜合外媒報導，女教師蘿絲長期利用課外時間透過Instagram與該名學生聯繫，關係持續約5個月。雙方不僅頻繁通話，也有許多內容露骨的訊息往來。警方進一步掌握資料顯示，兩人在此期間曾多次發生性行為，相關不當互動自2025年末開始，並延續至2026年初，直到家長通報後才被揭發。

女師面臨多項重罪指控

蘿絲於2026年4月10日遭警方逮捕，並被控多項罪名，包含濫用身分與學生發生不當關係的指控。她在短暫羈押後以25萬美元交保，目前案件已進入司法程序，預計於5月初進行後續審理。

女師遭停職後董事會決議解聘

事件爆發後，校方立即將蘿絲停職處理。經過18天審議，布里瓦德公立學校董事會最終決議將其解聘。校方表示對事件感到震驚，並強調會全力配合執法單位，同時持續強化校園安全措施，確保學生學習環境的保障。

資料顯示，蘿絲於2025年8月完成離婚手續，隨後數月與學生建立聯繫，關係一路延續至案發。整起事件歷時數月，最終在2026年春季進入司法調查與審理階段。