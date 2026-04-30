明起連3天回溫轉乾　下周變天全台降雨機率增

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天鋒面影響，各地降雨機率增，北台灣感受偏涼。明天至下周日白天，各地多雲到晴，溫度回升，下周日晚間另一波鋒面及東北季風逐漸影響，全台都有降雨情形，且要留意劇烈天氣。

中央氣象署預報員林伯東表示，今天鋒面逐漸通過，受到冷空氣影響，溫度降低，各地容易降雨，目前有對流系統在台灣海峽上空，正逐漸移入，尤其台南地區降雨較明顯，北部也有一些對流逐漸移入，苗栗、台中、彰化等區域也會開始有降雨情形。

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林伯東指出，今天鋒面逐漸通過，明天高壓出海，天氣轉為穩定，溫度回升。下周日又有鋒面接近，晚間起到下周二受東北季風影響，水氣較多，預計要下周三才會趨緩。

未來一周降雨趨勢，他表示，今天各地有降雨情形，尤其北部降雨範圍廣泛，其他地區也有局部陣雨。明天降雨趨緩，到下周日白天前各地多雲到晴，僅午後山區有陣雨，另外受到東南風影響，迎風面東半部可能有局部陣雨。

他指出，下周日晚間起受鋒面和東北季風影響，西半部降雨明顯，且要留意雷擊、強陣風、瞬間強降雨等劇烈天氣。下周二持續受到東北季風影響，全台都有降雨情形，預計下周三才會緩和。

溫度方面，林伯東表示，今天受東北季風影響，北部、宜蘭感受較涼。明天至下周日各地溫度回升，尤其北部、宜蘭中午高溫可能增加8至9度。下周一至周二另外一波東北季風影響，溫度下降，北部、宜蘭降幅可達6至7度。下周三東北季風減弱，溫度又會回升。

他也說，明天及周六金門及馬祖容易有霧影響能見度，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）