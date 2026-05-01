眼淚還來！家樂福愛河店公告停業「熄燈日又不關門了」

▲家樂福愛河店傳出結束營業的消息，怎料事件大逆轉，最終又能繼續開下去。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

家樂福高雄愛河店在地經營30年，先前店家公告，4月30日是最後一天營業，讓許多鄉親感到十分不捨。怎料結束營業當天突然大轉彎，店家突然傳出仍與地主協商的消息，將繼續營業下去，令鄉親哭笑不得直呼「把眼淚還來」，同時也慶幸沒有關門大吉。

開業30年搬空出清！4月30日當天突喊：愛河店不關了

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家樂福愛河店1996年開幕，至今經營整整30年，是許多在地鄉親採買、休閒的好去處。怎料日前傳出結束營業消息，並且做出回饋出清的活動，驚人的促銷力道讓整間店幾乎都被搬空。

民眾購物完以後，也不禁感嘆一個時代即將落幕，怎料4月30日結束營業當天，事件再度迎來逆轉。臉書粉專「家樂福愛河店 Carrefour」突然發布貼文，宣布「愛河店！！不關了啦」，經過了多次努力以後，終於成功留下來，「謝謝每一位幫我們加油的你們。」

▲▼「家樂福愛河店」在臉書公告，將於4月30日熄燈，怎料又能營業下去了。（圖／翻攝臉書／家樂福愛河店）



不少在地人得知好消息以後，開心留言直呼，「太棒了，這是全台最漂亮的家樂福」、「這個區塊如真少了家樂褔，會變得很空虛，生活機能會差很多」、「還我眼淚，害我以為要轉頭去找其他賣場了」、「我太開心了，謝謝家樂福愛河店繼續營業，以後想買東西不用跑去4公里外的成功店了」、「老闆，可以這樣讓人改了又改，改了又改嗎？」

二度「死而復生」！鄉親慶幸：生活機能保住了

事實上，這已非家樂福愛河店首次傳出結束營業的消息，2023年2月間就曾公告停業，不過當時經過談判，成功續約了一次，租約正好是到今年。如今再度續約成功，令鄉親哭笑不得的同時，也慶幸這間店沒有真的關門大吉。