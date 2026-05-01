為愛搏命！新北2公貓發情激鬥滿身傷　動保處籲絕育防悲劇

▲為愛搏命！發情期公貓激烈打鬥傷痕累累，新北動保處籲源頭絕育防悲劇。（圖／新北市動保處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市動保處近日接獲萬里區港東民眾通報，發現2隻公貓滿臉傷痕、蜷縮在路邊角落，神情疲憊無力，頭臉與頸部佈滿抓咬撕裂傷。動保處獲報後立即派員攜帶誘捕籠及防咬手套等裝備前往救援，順利將傷勢嚴重的貓隻帶回三芝動物之家，進行緊急醫療照護。

動保處指出，隨著春季氣溫回暖，貓咪進入每年2至4月的繁殖高峰期，近期三芝動物之家接獲的救援案件中，多為遊蕩公貓因母貓發情而打架，爭奪交配權或地盤，導致臉部、耳朵及頭頸部出現抓咬撕裂傷。由於貓咪攻擊多以抓咬為主，表面傷口看似不大，實際卻可能因細菌感染引發皮下組織發炎，若未及時治療，恐惡化成膿瘍，甚至危及生命。

獸醫師謝弘斌表示，貓咪約在出生後6個月齡進入性成熟，部分甚至4個多月即可能發情。母貓發情期約5至10天，若未成功交配，會每2至3週反覆發情，常伴隨夜間嚎叫、黏人及翹尾等行為。針對抓咬撕裂傷，貓咪入所後須儘速進行麻醉、剃毛、清創與縫合，並配戴頭套、限制活動，以降低感染風險並促進傷口癒合。

動保處長楊淑方表示，推動源頭絕育是減少發情衝突及降低遊蕩動物數量的關鍵。市府持續推動「動保五安」政策，提供絕育補助及動物行動醫療等服務，呼籲民眾可將遊蕩犬貓送至本市特約動物醫院或8處動物之家辦理絕育。

動保處也提醒，若發現受傷或需要協助的動物，請立即撥打1959動物保護救援專線，將即時派員前往處理，共同守護動物生命安全。