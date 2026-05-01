「要開除韓國瑜先開除我！」趙少康嗆爆黨內　韓親回52字曝心聲

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者陳煥丞攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨因軍購預算爭議引爆黨內風暴，副主席季麟連在中常會中點名立法院長韓國瑜，稱不相信對方會「賣黨求榮」，但若屬實將建請開除黨籍，言論一出引發黨內震盪，資深媒體人趙少康強勢反擊，直言「要開除韓國瑜，先開除我！」讓爭議迅速升溫。對此，韓國瑜也發聲回應了。

趙少康連兩天在臉書發文開嗆，質疑季麟連指控毫無根據，反問韓國瑜究竟「什麼時候、什麼地方、什麼價錢賣了國民黨？」更直指若說不清楚，應該被檢討甚至取消副主席資格的是季本人。他也進一步質疑黨內決策程序不透明，認為相關軍購預算版本缺乏民主機制，恐影響國民黨未來選戰形象。

▲資深媒體人趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜親回應 52字談三大原則

面對外界關注，韓國瑜則親自在留言區回應，感謝趙少康仗義執言，並以52字表達心境。他指出，人生經歷許多風雨，但始終認為最重要的是「國家的需要、人民的期待，以及把當下的工作做好」，強調會持續努力、專注職責。

趙少康也隨後回覆「身正不怕影子斜」，與韓國瑜互動展現同一陣線。此舉被視為黨內力挺韓國瑜的重要表態，也讓相關爭議持續延燒。

此次事件源於軍購預算版本分歧，卻迅速演變為黨內路線與信任危機。網路上也出現大量討論，不少支持者批評「團結都來不及還內鬨」，認為關鍵時刻內部互打恐重創整體戰力。隨著爭議擴大，國民黨內部矛盾是否進一步升高，仍有待觀察。